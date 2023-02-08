الهلال يكتب التاريخ ويصعد لنهائي مونديال الأندية لأول مرة

طفل تركي ظل نائمًا تحت الأنقاض ولم يعلم بالزلزال حتى أيقظه المنقذون مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودعات بحي بدر الخريف: نستهدف أن تكون السعودية رائدة عالميًّا في التصنيع عبدالرحمن بن مساعد: أي مجد عظيم المستحيل ليس هلاليًّا الشفاء أول متحف بالسعودية عن إسهامات العلماء المسلمين وزير الرياضة يُكافئ نجوم الهلال بـ 500 ألف ريال لكل لاعب هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب فلسطين قيدوا الزوج وقتلوا زوجته في جريمة بشعة بتونس مناطق وبؤر زلزالية وفوهات بركانية بالسعودية يسكنها أهالٍ الوليد بن طلال بعد تأهل الهلال: مليون ريال هدية لكل لاعب
صعد نادي الهلال لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو بثلاثية مقابل هدفين.
وسجل سالم الدوسري هدفين لـ الأزرق والأرجنتيني فييتو هدفًا، بينما سجل لـ فلامنجو كل من بيدرو هدفين.
وسيواجه الأزرق الفائز من الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.
ونجح الأزرق في أن يكون أول فريق سعودي وعربي يصعد لنهائي مونديال الأندية وهو بطل قارته.
ابو عبدالله
نادي العين الاماراتي والاهلي المصري لعبو النهائي قبل الهلال