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بثلاثية في شباك فلامنجو

الهلال يكتب التاريخ ويصعد لنهائي مونديال الأندية لأول مرة

2023-02-08 الساعة 12:07
الهلال يكتب التاريخ ويصعد لنهائي مونديال الأندية لأول مرة
المواطن - محمد سمعه

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صعد نادي الهلال لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو بثلاثية مقابل هدفين.

الأزرق يكتب التاريخ

وسجل سالم الدوسري هدفين لـ الأزرق والأرجنتيني فييتو هدفًا، بينما سجل لـ فلامنجو كل من بيدرو هدفين.

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التعادل الإيجابي عنوان مباراة الفتح ضد النصر

وسيواجه الأزرق الفائز من الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.

ونجح الأزرق في أن يكون أول فريق سعودي وعربي يصعد لنهائي مونديال الأندية وهو بطل قارته.

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  • ابو عبدالله

    نادي العين الاماراتي والاهلي المصري لعبو النهائي قبل الهلال

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