رفع استخدام وسائل النقل العام إلى 15% بحلول 2030

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، أن الهيئة تستهدف رفع حصة استخدام وسائل النقل العام من 1% إلى 15% بحلول عام 2030.

6 ملايين مواطن

وأضاف الزويد، خلال استضافته ببرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن الهيئة تسعى إلى استيعاب نقل 6 ملايين مواطن يوميًّا عبر وسائل النقل العام، خلال 10 سنوات.

أكبر مشروع لنقل الركاب

وأعلنت الهيئة العامة للنقل عن توقيع أكبر مشروع لنقل الركاب بالحافلات بين المدن في المملكة، وذلك من خلال شبكة نقل تمتد لأكثر من 200 مدينة ومحافظة، حيث من المتوقع أن يخدم المشروع أكثر من 6 ملايين راكب سنويًّا، عبر (76) مسارًا، وبأسطولٍ جديد من الحافلات المجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح استخدام مركبات صديقة البيئة.

وذلك بهدف إيجاد وتوفير خدمات نوعية متقدمة لنقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة.