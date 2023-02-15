رفع الأذان من سيارات الإسعاف بعد تهدم المساجد بزلزال تركيا

وثق مقطع لقطات مصورة لإمام مسجد يؤذن للصلاة من داخل سيارات الإسعاف في مناطق الزلزال بولاية أديامان التركية، بعد تهدم المساجد.

رفع الأذان

وفي وقت سابق، رُفع الأذان من سيارات الشرطة بعد تهدم مساجد في مناطق عدة بتركيا، حيث يظهر Hحد الأشخاص وهو يرفع شعيرة الإسلام بجوار سيارة من سيارة الشرطة المزودة بمكبر صوت.

كما أظهرت صور تم تداولها أداء فريق إنقاذ الصلاة في وقتها أثناء عمليات إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض.

وتسبب الزلزال القوي الذي ضرب تركيا، فجر الإثنين الماضي، في تدمير مسجد تاريخي في تركيا، حيث تعرض المسجد لدمار كبير.

مسجد يني جامع

وتعرض مسجد “يني جامع”، الذي تم افتتاحه عام 1665 لدمار كبير وتهدمت غالبية جدرانه مخلفة كومة من الركام حوله، بحسب ما أظهرته صور ولقطات مصورة.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، كلا من تركيا وسوريا، فجر الإثنين الماضي، وهو أحد أقوى الزلازل الذي يضرب المنطقة منذ نحو 100 عام.