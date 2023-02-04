رفع الحصانة عن نائبَين في البرلمان الأوروبي بسبب قضية قطرغيت

رفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن اثنين من نوابه، وهما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، بطلب من السلطات البلجيكية على خلفية تحقيقها في قضية فساد قطرغيت.

وكُشف عن القضية عندما ألقي القبض على نائب يوناني، برفقة ثلاثة مشتبه بهم آخرين، في قضية فساد وغسل الأموال، وقد وافق أحد المشتبه بهم، ويدعى بيير أنطونيو بانزيري، على كشف كل شيء، في اتفاق تسوية مع السلطات.

ويعتقد أن بانزيري أوصل المحققين إلى شبكة كانت تأخذ الرشاوى من قطر والمغرب، مقابل التأثير على البرلمان الأوروبي، وصادرت السلطات مبلغ 1.5 مليون يورو نقدًا في سلسلة مداهمات في بروكسل وأماكن أخرى.

وفي المقابل، نفى النائبان أندريا كوزولينو ومارك تارابيلا مخالفة القانون.

مداهمة مقر إقامة النائبين

وداهمت الشرطة البلجيكية منزل كوزولينو وتارابيلا، الشهر الماضي، عندما ألقت القبض على الأربعة المشتبه بهم، وطلب الادعاء العام بعدها رفع الحصانة عنهما.

وخلص التصويت الذي جرى في البرلمان الأوروبي الخميس الماضي إلى موافقة الجميع على رفع الحصانة، وذلك بحضور النائبين المعنيين.

غسيل أموال ومنظمة إجرامية

وحسب تقرير للبرلمان فإنه المحققين يشتبهون في أن تارابيلا دعم مواقف في البرلمان الأوروبي لمصلحة دولة ثالثة، مقابل حصوله على أموال نقدًا، لمدة عامين.

وجاء في التقرير أيضًا أن شهادات ضده تحدثت عن تلقيه مبالغ قيمتها الإجمالية 120 ألف يورو.

أما بخصوص زميله الإيطالي، فإن التقرير يزعم أنه ضالع في مجموعة إجرامية وغسل الأموال.