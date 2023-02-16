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قبل مباراته ضد العدالة

رقم استثنائي لـ الطائي في دوري روشن

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
رقم استثنائي لـ الطائي في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بشكل جيد ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة مميزة.

الطائي يتصدر قائمة مميزة

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الطائي سجل 90٪ من أهدافه من خلال اللعب المفتوح هذا الموسم، وهي أعلى نسبة في دوري المحترفين.

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الطائي
لاعبو الفريق – المصدر spl

ونجح فارس الشمال في تسجيل 21 هدفًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، كما ظهر بشكل مميز مع مدربه الجديد، الروماني ميريل رادوي، وقاده لتحقيق الفوز على الاتفاق بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

مواجهة العدالة اليوم

ومن المقرر أن يلعب العدالة ضد الطائي، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع فارس الشمال في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

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