رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد

ينتظر الجمهور مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية من أجل تحقيق الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباراة قوية اليوم

وتُقام مباراة الاتحاد والرائد عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع النصر المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

مواجهات الاتحاد والرائد

وتُعد مباراة الاتحاد والرائد اليوم هي الـ30 بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، وهي أول مواجهة بين فريقين تصل لهذا العدد في تاريخ المسابقة.

ويتألق العميد في مباريات الاتحاد والرائد، حيث حقق 18 انتصارًا، وخسر 4 مرات، وتعادلا في 7 مواجهات، يعود آخر انتصار حققه الفريق الريداوي إلى عام 2018، عندما فاز بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف أمام الرائد في دوري المحترفين، حيث نجح في إحراز 18 هدفًا خلال 8 مباريات مع العميد والنصر.