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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

رقم سلبي غائب من 1932 يُلاحق ليستر سيتي!

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
رقم سلبي غائب من 1932 يُلاحق ليستر سيتي!
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي، لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق الفوز على آرسنال اليوم.

ليستر سيتي ضد آرسنال

ومن المقرر أن يلعب ليستر سيتي ضد آرسنال على ملعب “كينج باور”، اليوم السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل ليستر المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بالصدارة برصيد 54 نقطة.

ليستر سيتي ضد آرسنال
موعد المباراة – المصدر @LCFC

ليستر يسعى للفوز

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويطمح للفوز اليوم، والتقدم في الترتيب خاصة أن المباراة على ملعبه.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي ضد آرسنال، حيث إنه خسر في آخر 4 مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يزيد من إصرار لاعبيه لوضع حد لهذه السلسلة بتحقيق الفوز.

ليستر سيتي
لاعبو ليستر – المصدر lcfc

وتعود آخر مرة خسر فيها الثعالب ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال 5 مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة من سبتمبر عام 1930 وحتى أكتوبر 1932.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بتحقيق الفوز خلال 3 مباريات متتالية خارج أرضه في الدوري الإنجليزي ضد ليستر للمرة الثانية فقط.

نادي أرسنال
لاعبو أرسنال – المصدر @Arsenal
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