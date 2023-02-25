رقم سلبي غائب من 1932 يُلاحق ليستر سيتي!

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي، لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق الفوز على آرسنال اليوم.

ليستر سيتي ضد آرسنال

ومن المقرر أن يلعب ليستر سيتي ضد آرسنال على ملعب “كينج باور”، اليوم السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل ليستر المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بالصدارة برصيد 54 نقطة.

ليستر يسعى للفوز

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويطمح للفوز اليوم، والتقدم في الترتيب خاصة أن المباراة على ملعبه.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي ضد آرسنال، حيث إنه خسر في آخر 4 مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يزيد من إصرار لاعبيه لوضع حد لهذه السلسلة بتحقيق الفوز.

وتعود آخر مرة خسر فيها الثعالب ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال 5 مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة من سبتمبر عام 1930 وحتى أكتوبر 1932.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بتحقيق الفوز خلال 3 مباريات متتالية خارج أرضه في الدوري الإنجليزي ضد ليستر للمرة الثانية فقط.