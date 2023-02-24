رقم مميز لـ الاتحاد بدوري المحترفين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رقمًا مميزًا ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، بعد تعادله أمام الرائد.

التعادل ضد الرائد

ولعب الاتحاد ضد الرائد بالأمس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع العميد رصيده إلى 41 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا، وفي انتظار نتيجة مباراة النصر وضمك، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد إلى 21 نقطة في المركز العاشر.

الاتحاد يتألق دفاعيًا

وعلى الرغم من التعادل، إلا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نجح في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الـ12 هذا الموسم، كما أنها المباراة الخامسة على التوالي التي لم يستقبل فيها هدفًا.

وحافظ العميد على نظافة شباكه في 104 مباريات منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، ليتفوق على الأهلي “103 مباريات”، وينفرد بالمركز الرابع خلف الهلال 158 لقاء، النصر 131 مواجهة والشباب 121 مباراة.