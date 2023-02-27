رقم مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز تألقه ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، ليُحقق رقمًا مميزًا في المسابقة.
وحقق الزعيم فوزًا كبيرًا بسبعة أهداف دون رد أمام الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022، ليتأهل إلى المباراة النهائية، ويضرب موعدًا مع أوراوا ريد دايموندز الياباني.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا، في الحفاظ على سجله المميز ضمن منافسات الأدوار الإقصائية في البطولة القارية، بتحقيقه الفوز التاسع على التوالي.
وتعود آخر هزيمة للأزرق في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا إلى أكتوبر عام 2019، عندما هُزم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين في إياب الدور نصف النهائي.
ولعب الهلال 9 مواجهات بعد ذلك في الأدوار الإقصائية، حيث نجح في تحقيق الفوز على أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد، وبهدفين نظيفين في مواجهة الإياب، ليفوز باللقب الأول بالنظام الجديد.
وواصل الزعيم تألقه في النسخة الماضية، وفاز على استقلال طهران الإيراني بهدفين دون رد في دور الـ16، ثم تجاوز بيروزي بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي، وتفوق على النصر بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.
وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الفوز على نظيره بوهانغ الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ويتوج باللقب.
وفي النسخة الحالية، فاز الهلال على شباب أهلي دبي الإماراتي بنتيجة 3-1 في دور الـ16، ثم تجاوز فولاذ الإيراني بهدف دون رد في الدور ربع النهائي، قبل أن يكتسح الدحيل القطري بسباعية دون رد.