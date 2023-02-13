رقم مميز لمصطفى فتحي مع بيراميدز

واصل النجم مصطفى فتحي، تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ليحقق رقمًا مميزًا في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

هدف استثنائي لمصطفى فتحي

وشارك مصطفى فتحي بشكل أساسي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي المغربي، ونجح في تسجيل هدف رائع من تسديدة صاروخية.

وذكر حساب نادي بيراميدز الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين: “مصطفى فتحي يسجل بقدمه اليسرى أسرع هدف في تاريخ مشاركتنا في كأس الكونفيدرالية في الثانية 21!”.

وانضم مصطفى فتحي صاحب الـ28 عامًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف التعاون على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

تعادل بيراميدز ضد الجيش الملكي

وكان بيراميدز قد لعب ضد الجيش الملكي المغربي بالأمس، على استاد الدفاع القوي ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وسجل مصطفى فتحي هدف التقدم، قبل أن يتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي عن طريق ديني بورجيس عند الدقيقة 26، وأحرز الهدف الثاني عند الدقيقة 72، قبل أن يسجل عبدالله السعيد التعادل عند الدقيقة 75.

واشتعلت المجموعة الثالثة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد نهاية الجولة الأولى، حيث تعادل السماوي مع الجيش الملكي، فيما خيم التعادل بنتيجة 1-1 على مواجهة فيوتشر المصري ضد أسكو دي كارا التوجولي.