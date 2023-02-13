Icon

وزير الإسكان يرد على سؤال “المواطن” بشأن استفادة الأسر الضمانية من القروض العقارية Icon الحضور الجماهيري بدوري روشن يتجاوز المليون مشجع Icon الحقيل: أكثر من مليون و400 ألف مستفيد من الدعم السكني Icon رقم مميز لمصطفى فتحي مع بيراميدز Icon رئيس البرلمان التركي: السعوديون أثبتوا أنهم نِعم الأخ والصديق Icon لحظة إنقاذ الفريق السعودي لفتاة مصابة في زلزال تركيا Icon الاتحاد في اختبار صعب ضد الاتفاق Icon لقطات مذهلة لدخول كويكب المجال الجوي للأرض Icon المملكة حققت إنجازات نوعية في عام 2022 رغم صعوبته Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم

رقم مميز لمصطفى فتحي مع بيراميدز

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٧ مساءً
رقم مميز لمصطفى فتحي مع بيراميدز
المواطن -فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل النجم مصطفى فتحي، تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ليحقق رقمًا مميزًا في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

هدف استثنائي لمصطفى فتحي

وشارك مصطفى فتحي بشكل أساسي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي المغربي، ونجح في تسجيل هدف رائع من تسديدة صاروخية.

قد يهمّك أيضاً
Img

محاولة اغتيال فاشلة استهدفت فلسطينيين في جنين

Img

84 مليار دولار حصيلة أولية لخسائر زلزال تركيا

وذكر حساب نادي بيراميدز الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين: “مصطفى فتحي يسجل بقدمه اليسرى أسرع هدف في تاريخ مشاركتنا في كأس الكونفيدرالية في الثانية 21!”.

وانضم مصطفى فتحي صاحب الـ28 عامًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف التعاون على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

تعادل بيراميدز ضد الجيش الملكي

وكان بيراميدز قد لعب ضد الجيش الملكي المغربي بالأمس، على استاد الدفاع القوي ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وسجل مصطفى فتحي هدف التقدم، قبل أن يتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي عن طريق ديني بورجيس عند الدقيقة 26، وأحرز الهدف الثاني عند الدقيقة 72، قبل أن يسجل عبدالله السعيد التعادل عند الدقيقة 75.

واشتعلت المجموعة الثالثة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد نهاية الجولة الأولى، حيث تعادل السماوي مع الجيش الملكي، فيما خيم التعادل بنتيجة 1-1 على مواجهة فيوتشر المصري ضد أسكو دي كارا التوجولي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards
الرياضة

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards

الرياضة
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...
السعودية اليوم

رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل

وظائف
حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...
العالم

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...

العالم
كلب يعض فنانة مصرية بالشارع
مشاهير

كلب يعض فنانة مصرية بالشارع

مشاهير
حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...
السعودية اليوم

حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...

السعودية اليوم
ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...
السعودية اليوم

ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...

السعودية اليوم