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لمعالجة نقص العمالة في البلاد

روبوتات توصيل تبكي إذا اعترضها المشاة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ صباحاً
روبوتات توصيل تبكي إذا اعترضها المشاة
المواطن - فريق التحرير

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عبر رئيس شركة زد إم بي اليابانية للروبوتات، هيساشي تانيجوتشي، في حديثه إلى صحيفة جابان تايمز عن حرصه التغلب على التحديات، لاسيما المتعلقة بالسلامة، مشيراً إلى أن الروبوتات من الوافدين الجدد ومن الطبيعي أن ينظر إليها ببعض الانزعاج.

اليابان تحب الروبوتات

وأكد تانيجوتشي أهمية أن تكون روبوتات” ديليرو” متواضعة ومحبوبة لبث الثقة، وأن تظهر بمظهر ساحر، لافتاً إلى أنها تتميز بعيون واسعة يمكن أن تبكي إذا سد المشاة طريقها.

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ويأمل تانيجوتشي أن تقوم روبوتات التوصيل بدوريات في الأحياء والتحقق من سلامة كبار السن، مشيرًا إلى أن اليابان تحب الروبوتات.

ولفت إلى أنها لن تعمل بمفردها بالكامل، بل سيراقبها البشر عن بعد. وكانت الشركة دخلت في شراكة مع عمالقة كـجابان بوست هولدينغز في التجربة.

ويمشي روبوت توصيل ذو أربع عجلات بين المارة في شارع خارج طوكيو، ضمن جزء من تجربة لمعالجة نقص العمالة في البلاد، لاسيما أن قوانين المرور ستسمح لروبوتات التوصيل ذاتية القيادة اعتبارًا من إبريل، بالتنقل في شوارع اليابان.

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