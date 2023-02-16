روبوتات توصيل تبكي إذا اعترضها المشاة

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عبر رئيس شركة زد إم بي اليابانية للروبوتات، هيساشي تانيجوتشي، في حديثه إلى صحيفة جابان تايمز عن حرصه التغلب على التحديات، لاسيما المتعلقة بالسلامة، مشيراً إلى أن الروبوتات من الوافدين الجدد ومن الطبيعي أن ينظر إليها ببعض الانزعاج.
وأكد تانيجوتشي أهمية أن تكون روبوتات” ديليرو” متواضعة ومحبوبة لبث الثقة، وأن تظهر بمظهر ساحر، لافتاً إلى أنها تتميز بعيون واسعة يمكن أن تبكي إذا سد المشاة طريقها.
ويأمل تانيجوتشي أن تقوم روبوتات التوصيل بدوريات في الأحياء والتحقق من سلامة كبار السن، مشيرًا إلى أن اليابان تحب الروبوتات.
ولفت إلى أنها لن تعمل بمفردها بالكامل، بل سيراقبها البشر عن بعد. وكانت الشركة دخلت في شراكة مع عمالقة كـجابان بوست هولدينغز في التجربة.
ويمشي روبوت توصيل ذو أربع عجلات بين المارة في شارع خارج طوكيو، ضمن جزء من تجربة لمعالجة نقص العمالة في البلاد، لاسيما أن قوانين المرور ستسمح لروبوتات التوصيل ذاتية القيادة اعتبارًا من إبريل، بالتنقل في شوارع اليابان.