روبوت بـ 11 لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة

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وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوتًا بـ (11) لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهو روبوت یتم من خلاله الترحيب بالزوار والتعریف بالخدمات المقدمة في المجمع.
ويهدف الروبوت إلى تعزيز استخدام التقنیات التي تدعم توجه المملكة 2030، ويعد عامل استقطاب داخل المجمع، إذ يمكنه التحدث بأكثر من لغة طوال اليوم دون توقف.
ویتضمن الروبوت العدید من المواصفات الخاصة بخدمة الزوار منھا القدرة على التعرف على المشاعر الأساسیة، والقدرة على التعرف على الوجوه والتفاعل الصوتي مع الزوار ومن خلال اللمس وحركة الید.
أما أبرز المواصفات الفنیة للروبوت، فإن وزنه يصل إلى ٢٩ كجم، وعمر البطاریة ٨ ساعات، ووقت الشحن ٨ ساعات وتبلغ سرعته ٣ كم/س، وبالإمكان تشغیل الجھاز دون إیقاف عند توصیله بالكھرباء.
والجدير بالذكر بأن المشروع نفذ على عدة خطوات لیتم الاستفادة منه بأقصى فائدة، الخطوة الأولى جمع الاحتیاجات والمتطلبات الخاصة بالروبوت، ثم تطویر مبدئي للحلول المطلوبة، ثم عرض واختبار وجمع الملاحظات، ثم تعدیل بناء على الملاحظات، ثم عرض واعتماد، وأخيرًا تشغیل وإطلاق الروبوت.