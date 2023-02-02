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يستخدم طاقة الرياح والضوء للتحليق

روبوت جوي طائر بقوة الرياح والضوء

2023-02-02 الساعة 1:43
روبوت جوي طائر بقوة الرياح والضوء
المواطن - فريق التحرير

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تمكن علماء من جامعة تامبيري في فنلندا من تطوير روبوت بحجم 0.2 بوصة (4 ملم)، يستخدم طاقة الرياح والضوء للتحليق في الهواء.

روبوت جوي طائر

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، يزن الروبوت الجوي الطائر، الذي يعتمد على تجميع المواد السريعة الاستجابة للضوء- FAIRY- نحو 1.2 ملليغرام فقط، ما يعني أنه يمكن نفخه، حتى بواسطة نسيم لطيف.

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ويشبه الروبوت بذور الهندباء، بشعيرات فائقة النعومة، تنبثق من جناحين يرفرفان برفق عند تنشيطهما بالضوء. وسيقوم الباحثون بتوسيع حجمه إلى حوالي 4 بوصات (10 سم)، بحيث يمكن استخدامه لحمل الأجهزة الإلكترونية الدقيقة، وفقًا لروسيا اليوم.

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