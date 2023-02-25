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متحدثًا عن ذكاء لاعبيه في التعامل مع تلك الأزمة

رودي جارسيا لـ “المواطن”: النصر تأثر سلبًا بنقص الأكسجين في مباراة ضمك

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
رودي جارسيا لـ “المواطن”: النصر تأثر سلبًا بنقص الأكسجين في مباراة ضمك
المواطن - فريق التحرير / تصوير - حسن عسيري

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أوضح المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر أن فريقه تأثر سلبًا بنقص الأكسجين خلال مواجهته لنادي ضمك مساء اليوم في الجولة الـ18 لـ بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتحدث جارسيا في تصريحات خاصة صحيفة ” المواطن” قائلًا: ” بالفعل الفريق عانى من نقص الأكسجين وكان من الصعب علينا الاستمرار على نفس المستوى خلال المباراة، وتحدثت مع اللاعبين خلال الشوط الثاني حول ضرورة التعامل بذكاء مع المباراة وتوفير الجهد حتى نهاية اللقاء”.

وأضاف جارسيا: “ضمك ربما معتادًا على اللعب في ظل نقص الأكسجين، لكن النصر عانى وعرف كيف يتعامل بذكاء مع هذا الأمر”.

ملخص مباراة النصر وضمك

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لـ النصر في مباراة ضمك محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ18 من ضربة جزاء، ثم واصل تألقه ليضيف الهدف الثاني من تصويبة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة الـ23.

وعند حلول الدقيقة الـ44 ومن هجمة مرتدة منظمة، أضاف النجم البرتغالي ثالث الأهداف له ولأصفر الرياض ليسجل الهاتريك قبل نهاية الشوط الأول.

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