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أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية عن انطلاق مناطيد عسكرية تابعة لـ روسيا ذات عاكسات، وذكرت مجلة Eurasian Times أن هذه طريقة قديمة لكنها فعالة لجعل الدفاعات الجوية للعدو تكشف عن نفسها.
والعاكسات هي هدف مثالي يكتشفها الرادار، لكن أشعة الرادار تذهب في الاتجاه المعاكس تمامًا، ما قد يجعلها تبدو كأهداف كاذبة، وعلى سبيل المثال، تم استخدام عاكسات بعيدًا عن الجسور في خيرسون للتشويش على الصواريخ المهاجمة.
ويتم استخدام المناطيد ذات العاكسات كطعم للدفاع الجوي الأوكراني.
وقال أحد قدامى المحاربين في القوات الجوية الهندية، فيجيندر ثاكور: إذا رصد الجانب الأوكراني ظهور جسم في الجو، فسوف يجبره ذلك على تشغيل رادار الدفاع الجوي لتحديد نوع التهديد، وبالتالي ستعمل المقاتلات الروسية التي تحمل صواريخ خي-31إر المضادة للرادار على خط المواجهة على مدار الساعة ولن تفوت هذه الفرصة لضرب الدفاعات الجوية.
قد يكون الغرض الآخر من إطلاق المناطيد هو زيادة الحمل على نظام الدفاع الجوي الأوكراني قبل هجوم مكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ، وبالإضافة إلى ذلك، فإن إسقاط مناطيد رخيصة بصواريخ غربية باهظة الثمن أمر غير مربح أبدًا من الناحية الاقتصادية.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الحيلة الروسية نجحت هنا أيضًا، فقد استنفدت أوكرانيا ذخيرة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي، الأمر الذي سيؤدي إلى مشكلات كبيرة للقوات المسلحة في المستقبل.