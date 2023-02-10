روسيا تشن أعنف ضرباتها الصاروخية منذ بدء حرب أوكرانيا

أطلقت روسيا ضربات صاروخية عديدة فجر الجمعة، وُصفت بأنها الأشد والأعنف منذ بدء الصراع في فبراير الماضي، ويأتي ذلك وسط تحذيرات من أن بوتين يجهز 1800 دبابة و 400 طائرة مقاتلة لدخول عمق جديد في الأيام المقبلة.

وقصفت القوات الروسية البنية التحتية الحيوية في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وشنت ضربات متعددة على البنية التحتية للطاقة في زاباروجيا، حيث صعد الكرملين من هجماته في جنوب وشرق أوكرانيا.

وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وحث المسؤولون المحليون المدنيين على الاحتماء، محذرين من ضربات جديدة محتملة، وقد قال أحدهم إن هناك طائرات معادية في الجو وسفن حربية في البحر الأسود.

17 هجمة في ساعة واحدة

وقال سكرتير مجلس مدينة زاباروجيا، أناتولي كورتيف، إن مدينته تعرضت لـ 17 هجمة في ساعة واحدة ويعد ذلك أشد هجمة تشنها موسكو منذ بداية الصراع.

وفي شمال شرق خاركيف، كانت السلطات لا تزال تحاول الحصول على معلومات عن الضحايا وحجم الدمار الذي شمل انقطاعًا في التدفئة وإمدادات الكهرباء والمياه.

كما سمع دوي انفجارات في كريمنشوك بوسط أوكرانيا.

وقال الحاكم الإقليمي لمنطقة أوديسا الجنوبية، ماكسيم مارشينكو: طيران العدو في الجو، والسفن التي يمكنها حمل صواريخ كاليبر موجودة في البحر.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية، يوري إحنا، للتلفزيون الأوكراني إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت خمس طائرات مسيرة من أصل سبع وخمسة أطلقت على أوكرانيا.

القوات الأوكرانية غير قادرة على إسقاط الصواريخ

كما أعلنت القوات الجوية أيضا إن 35 صاروخًا من طراز إس -300 أطلقت في منطقتي خاركيف وزابوريجيا، مضيفين أنهم غير قادرين على إسقاط هذا النوع من الصواريخ.

وفي الوقت نفسه، قالت وكالة المخابرات العسكرية في كييف إن القوات الروسية شنت هجومًا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك المحتلتين جزئيًا، بهدف السيطرة الكاملة على منطقة دونباس بأكملها.