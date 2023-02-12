Icon

وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة عند صفر مئوية Icon هزة أرضية جديدة تضرب جنوب تركيا Icon ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر Icon تغير لون بحر الإسكندرية للأسود يرعب المصريين Icon الرياض الخضراء من أكثر مشاريع التشجير طموحاً في العالم Icon روسيا تطالب الناتو بعقد قمة طارئة Icon ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي في المملكة بنسبة 0.91% Icon السوشيال ميديا صنعت حالة من عدم التوازن بسبب الشهرة Icon المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال سوريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بشأن تحقيقات تفجيرات أنابيب نورد ستريم

روسيا تطالب الناتو بعقد قمة طارئة

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
روسيا تطالب الناتو بعقد قمة طارئة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس السبت، إن على حلف شمال الأطلسي عقد اجتماع طارئ لبحث ما نشر مؤخرًا بشأن التفجيرات التي وقعت بخطوط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز.

نتائج التحقيقات

وكتب الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش في تدوينة، الأربعاء الماضي، نقلا عن مصدر مجهول أن غواصين من البحرية الأمريكية دمروا خطوط الأنابيب بالمتفجرات بأوامر من الرئيس جو بايدن.

قد يهمّك أيضاً
Img

وصول الطائرة السعودية الإغاثية السادسة لمطار غازي عنتاب التركي

Img

الهلال الأحمر ينفي مشاركته في نقل لاعب مباراة الاتفاق والعدالة المصاب

ونفى البيت الأبيض الادعاء بوقوف الولايات المتحدة وراء تفجيرات الخطوط، التي تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا ووصفها بأنها كاذبة تمامًا ومحض خيال.

تفجير خطوط الأنابيب

وخلصت السويد والدنمارك اللتان وقعت التفجيرات بمنطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمدًا، لكنهما لم تحددا المسؤول.

ووصفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الحادث بأنه عمل تخريبي. واتهمت موسكو الغرب بالمسؤولية عن التفجيرات التي لم تتكشف تفاصيلها وأسفرت عن حدوث تصدعات بالأنابيب. ولم يقدم أي من الجانبين دليلاً على ما يقوله.

وكتبت زاخاروفا عبر تليجرام: “هناك حقائق وافرة هنا: انفجار خط الأنابيب ووجود دوافع وأدلة حصل عليها صحفيون يمكن استخلاص نتائج منها”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف...
حصاد اليوم

المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
واتساب ينقذ 4 أتراك من تحت الأنقاض
العالم

واتساب ينقذ 4 أتراك من تحت الأنقاض

العالم
وظائف شاغرة في شركة Halliburton
وظائف

وظائف شاغرة في شركة Halliburton

وظائف
لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية
العالم

لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية

العالم
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد...
غرائب

مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد...

غرائب
الصين تدين تصريحات بايدن اللامسؤولة بشأن شي
العالم

الصين تدين تصريحات بايدن اللامسؤولة بشأن شي

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc

وظائف