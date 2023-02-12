روسيا تطالب الناتو بعقد قمة طارئة

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس السبت، إن على حلف شمال الأطلسي عقد اجتماع طارئ لبحث ما نشر مؤخرًا بشأن التفجيرات التي وقعت بخطوط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز.
وكتب الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش في تدوينة، الأربعاء الماضي، نقلا عن مصدر مجهول أن غواصين من البحرية الأمريكية دمروا خطوط الأنابيب بالمتفجرات بأوامر من الرئيس جو بايدن.
ونفى البيت الأبيض الادعاء بوقوف الولايات المتحدة وراء تفجيرات الخطوط، التي تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا ووصفها بأنها كاذبة تمامًا ومحض خيال.
وخلصت السويد والدنمارك اللتان وقعت التفجيرات بمنطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمدًا، لكنهما لم تحددا المسؤول.
ووصفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الحادث بأنه عمل تخريبي. واتهمت موسكو الغرب بالمسؤولية عن التفجيرات التي لم تتكشف تفاصيلها وأسفرت عن حدوث تصدعات بالأنابيب. ولم يقدم أي من الجانبين دليلاً على ما يقوله.
وكتبت زاخاروفا عبر تليجرام: “هناك حقائق وافرة هنا: انفجار خط الأنابيب ووجود دوافع وأدلة حصل عليها صحفيون يمكن استخلاص نتائج منها”.