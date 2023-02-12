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في إطار تنويع خط سياستها الخارجية

روسيا تنظر لطلب انضمام السعودية لمنظمتي شنغهاي وبريكس

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
روسيا تنظر لطلب انضمام السعودية لمنظمتي شنغهاي وبريكس
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال السفير الروسي في الرياض، سيرغي كوزلوف، إن السعودية عبرت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس وأن تصبح جزءًا لا يتجزأ من منظمة شنغهاي للتعاون.

تنويع خط سياسة السعودية الخارجية

وتابع السفير في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: كجزء من تنويع خط سياستها الخارجية، فإن المملكة مهتمة بالانضمام إلى جمعيات دولية موثوقة مثل منظمة شنغهاي للتعاون والبريكس.

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وأضاف: الأصدقاء السعوديون يعبرون عن أفكار ذات صلة بهذا الأمر، ولا سيما في الاتصالات مع الجانب الروسي، على حد قوله.

وأضاف كوزلوف: إذا كانت قضية الشراكة في حوار منظمة شنغهاي للتعاون قيد الدراسة النشطة، فإن العضوية المحتملة لـ السعودية في مجموعة البريكس سيتم النظر فيها حاليًا من الناحية المفاهيمية.

وأشار إلى أن رغبة الرياض في أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من هذه الهياكل المتعددة الأطراف، وعلى رأسها منظمة شنغهاي للتعاون، لها آفاق جيدة للتعاون.

السفير الروسي السعودية تود الانضمام إلى منظمتي شنغهاي وبريكس

بريكس تبشر بولادة نظام عالمي جديد

ويُذكر أن مجلة مودرن دبلوماسي قالت في تقرير سابق لها إن مجموعة بريكس التي تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا تمتلك مقومات قوية تُمكِنها من أن تؤسس نظامًا عالميًّا جديدًا.

وتابع التقرير: توفر المنظمة فرصة لمعالجة المشاكل الإقليمية الناشئة العالمية والشائكة، علمًا بأن الدول الأعضاء في مجموعة بريكس تمثل مجتمعة نحو 26% من المنطقة الجغرافية في العالم وتضم 2.88 مليار شخص، أي حوالي 40% من سكان العالم، ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 23 تريليون دولار أمريكي.

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