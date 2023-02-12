روسيا تنظر لطلب انضمام السعودية لمنظمتي شنغهاي وبريكس

تشكيل مجلس لجنة إصلاح ذات البين في مكة المكرمة الإطاحة بـ 60 مخالفًا حاولوا تهريب طن و300 كجم قات في جازان دياز: قدمنا أداء مشرفًا ضد ريال مدريد ريانة برناوي أول رائدة سعودية نحو الفضاء كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ16 وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم المياه والكهرباء الصين تستعد لإسقاط جسم طائر مجهول قبالة ساحلها الشرقي نادٍ إنجليزي يسعى للتعاقد مع نونو سانتو الهلال وصيف العالم يصل الرياض إحالة امرأة ظهرت في محتوى مرئي للجهات المختصة بالمدينة
قال السفير الروسي في الرياض، سيرغي كوزلوف، إن السعودية عبرت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس وأن تصبح جزءًا لا يتجزأ من منظمة شنغهاي للتعاون.
وتابع السفير في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: كجزء من تنويع خط سياستها الخارجية، فإن المملكة مهتمة بالانضمام إلى جمعيات دولية موثوقة مثل منظمة شنغهاي للتعاون والبريكس.
وأضاف: الأصدقاء السعوديون يعبرون عن أفكار ذات صلة بهذا الأمر، ولا سيما في الاتصالات مع الجانب الروسي، على حد قوله.
وأضاف كوزلوف: إذا كانت قضية الشراكة في حوار منظمة شنغهاي للتعاون قيد الدراسة النشطة، فإن العضوية المحتملة لـ السعودية في مجموعة البريكس سيتم النظر فيها حاليًا من الناحية المفاهيمية.
وأشار إلى أن رغبة الرياض في أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من هذه الهياكل المتعددة الأطراف، وعلى رأسها منظمة شنغهاي للتعاون، لها آفاق جيدة للتعاون.
ويُذكر أن مجلة مودرن دبلوماسي قالت في تقرير سابق لها إن مجموعة بريكس التي تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا تمتلك مقومات قوية تُمكِنها من أن تؤسس نظامًا عالميًّا جديدًا.
وتابع التقرير: توفر المنظمة فرصة لمعالجة المشاكل الإقليمية الناشئة العالمية والشائكة، علمًا بأن الدول الأعضاء في مجموعة بريكس تمثل مجتمعة نحو 26% من المنطقة الجغرافية في العالم وتضم 2.88 مليار شخص، أي حوالي 40% من سكان العالم، ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 23 تريليون دولار أمريكي.