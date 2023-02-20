روسيا: زيلينسكي سيلقى نفس مصير غوايدو في فنزويلا

قالت خارجية روسيا، إن مصير الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيكون أشبه بمصير خوان غوايدو في فنزويلا، وذلك في أول تعليق لموسكو على زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى أوكرانيا.

زيلينسكي باع حياته للأمريكيين

وأوضحت الخارجية الروسية: زيلينسكي باع حياته للأمريكيين ومصيره سيكون كمن سبقوه، وفي حين لم يوضح البيان المقصود بذلك، إلا أنه على الأرجح يلمح إلى وجود خطط لاغتيال زيلينسكي.

وتابعت روسيا: الأموال الأمريكية تذهب إلى الفساد في أوكرانيا ومن قبلها في جورجيا، وسيكون مصير زيلينسكي أشبه بمصير رئيس جورجيا الأسبق ساكاشفيلي.

وتابعت الخارجية الروسية موجهة حديثها إلى بايدن: لا تنسوا مشاريعكم الفاشلة السابقة.

زيارة سرية من بايدن لأوكرانيا

ويُذكر أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قد كشفت طريقة وصول الرئيس، جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى كييف، في زيارة سرية يسعى من خلالها إلى تأكيد دعم واشنطن لأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن بايدن وصل بعدما استقل أكثر من قطار لساعات، وقد جاء من الحدود البولندية، في إطار زيارة سرية لم يجر الإعلان عنها، مضيفة أن زيارة الرئيس الأمريكي لكييف في مثل هذه الظروف تؤكد عزم واشنطن على الوقوف في وجه روسيا.

وتأتي الزيارة مع اقتراب النزاع في أوكرانيا من دخول عامه الثاني يوم 24 فبراير الجاري، وقد جرى التكتم بشأنها لـ أسباب أمنية، حسب المصادر الأمريكية التي أكدت أن بايدن قد غادر واشنطن دون الإعلان عن الأمر.