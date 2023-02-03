رومارينيو يغيب عن الاتحاد ضد الطائي

يغيب النجم البرازيلي رومارينيو عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الطائي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

غياب رومارينيو عن المباراة

وأكد الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، أن رومارينيو سيغيب عن مواجهة الاتحاد ضد الطائي لمعاناته من الأنفلونزا، وسيُشارك هيلدر كوستا بدلًا منه.

ويتأثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بغياب رومارينيو، حيث إنه من الركائز الأساسية في تشكيلته؛ ولعب دورًا بارزًا في فوزه على النصر، والفوز بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه.

الاتحاد ضد الطائي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الطائي، مساء يوم غد السبت، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.