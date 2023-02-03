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ضمن منافسات الجولة الـ15

رومارينيو يغيب عن الاتحاد ضد الطائي

2023-02-03 الساعة 5:22
رومارينيو يغيب عن الاتحاد ضد الطائي
المواطن - فريق التحرير

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يغيب النجم البرازيلي رومارينيو عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الطائي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

غياب رومارينيو عن المباراة

وأكد الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، أن رومارينيو سيغيب عن مواجهة الاتحاد ضد الطائي لمعاناته من الأنفلونزا، وسيُشارك هيلدر كوستا بدلًا منه.

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ويتأثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بغياب رومارينيو، حيث إنه من الركائز الأساسية في تشكيلته؛ ولعب دورًا بارزًا في فوزه على النصر، والفوز بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه.

رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

الاتحاد ضد الطائي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الطائي، مساء يوم غد السبت، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

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