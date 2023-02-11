رومارينيو ينتظر ترشيح هدفه لجائزة بوشكاش

سجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رومارينيو هدفًا مميزًا في شباك العدالة، لترشحه تقارير صحافية برازيلية لجائزة بوشكاش.

هدف رومارينيو

وأحرز رومارينيو واحدًا من أفضل الأهداف، بعدما ارتقى في الهواء، وتعامل مع عرضية من برونو هنريكي بخلفية مزدوجة، ليهز الشباك، لترشحه الصحف لجائزة بوشكاش التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لأجمل الأهداف.

وذكر تقرير نشرته شبكة ESPN Brazil: “جائزة بوشكاش.. سجل رومارينيو هدفًا رائعًا على طريقة رونالدو واحتفل مثل رونالدينهو”.

وتابع الشبكة العالمية: “اشتهر رومارينيو بأهدافه التاريخية عندما كان يدافع عن ألوان فريق كورينثيانز البرازيلي، وعاد ليلفت الأنظار في السعودية بهدف رائع”.

وبشأن الهدف الذي سجله في شباك العدالة، قال نجم الاتحاد: “اتخذت قرارًا ارتجاليًا لا يتكرر كثيرًا خلال مسيرتي الرياضية، وسعيد به، وأتمنى أن يحدث مجددًا في المباريات المقبلة، وأن أوفق في تسجيل الأهداف التي تسعد الجماهير”.

فوز الاتحاد ضد العدالة

ولعب الاتحاد ضد العدالة بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العميد بخمسة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بالتساوي مع النصر المتصدر، فيما تجمد رصيد العدالة عند 9 نقاط في المركز الـ15.