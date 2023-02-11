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سجله أمام العدالة بدوري روشن

رومارينيو ينتظر ترشيح هدفه لجائزة بوشكاش

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
رومارينيو ينتظر ترشيح هدفه لجائزة بوشكاش
المواطن - فريق التحرير

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سجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رومارينيو هدفًا مميزًا في شباك العدالة، لترشحه تقارير صحافية برازيلية لجائزة بوشكاش.

هدف رومارينيو

وأحرز رومارينيو واحدًا من أفضل الأهداف، بعدما ارتقى في الهواء، وتعامل مع عرضية من برونو هنريكي بخلفية مزدوجة، ليهز الشباك، لترشحه الصحف لجائزة بوشكاش التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لأجمل الأهداف.

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رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

وذكر تقرير نشرته شبكة ESPN Brazil: “جائزة بوشكاش.. سجل رومارينيو هدفًا رائعًا على طريقة رونالدو واحتفل مثل رونالدينهو”.

وتابع الشبكة العالمية: “اشتهر رومارينيو بأهدافه التاريخية عندما كان يدافع عن ألوان فريق كورينثيانز البرازيلي، وعاد ليلفت الأنظار في السعودية بهدف رائع”.

رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

وبشأن الهدف الذي سجله في شباك العدالة، قال نجم الاتحاد: “اتخذت قرارًا ارتجاليًا لا يتكرر كثيرًا خلال مسيرتي الرياضية، وسعيد به، وأتمنى أن يحدث مجددًا في المباريات المقبلة، وأن أوفق في تسجيل الأهداف التي تسعد الجماهير”.

رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

فوز الاتحاد ضد العدالة

ولعب الاتحاد ضد العدالة بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العميد بخمسة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بالتساوي مع النصر المتصدر، فيما تجمد رصيد العدالة عند 9 نقاط في المركز الـ15.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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