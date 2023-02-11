رومارينيو ينتظر ترشيح هدفه لجائزة بوشكاش “المواطن” توثق أجواء فعاليات مهرجان التنكر في بوليفارد رياض سيتي كريستيانو رونالدو يزين التشكيل المثالي بالجولة الـ16 حرس الحدود يضبط 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر بجازان إنجاز كورينثيانز يُداعب الهلال أكبر طائرة شحن في العالم تحمل المساعدات السعودية لمتضرري زلزال سوريا وتركيا هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف في عدة مدن الصحة تطلق الحملة الرقابية على عيادات طب العيون بجميع المناطق الأكاديمية الملكية الفكرية تختتم برنامجها التدريبي لفحص طلبات براءات الاختراع أمانة جدة تصادر 15 ألف عبوة من المنتجات المحظورة بنطاق بلدية البلد
سجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رومارينيو هدفًا مميزًا في شباك العدالة، لترشحه تقارير صحافية برازيلية لجائزة بوشكاش.
وأحرز رومارينيو واحدًا من أفضل الأهداف، بعدما ارتقى في الهواء، وتعامل مع عرضية من برونو هنريكي بخلفية مزدوجة، ليهز الشباك، لترشحه الصحف لجائزة بوشكاش التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لأجمل الأهداف.
وذكر تقرير نشرته شبكة ESPN Brazil: “جائزة بوشكاش.. سجل رومارينيو هدفًا رائعًا على طريقة رونالدو واحتفل مثل رونالدينهو”.
وتابع الشبكة العالمية: “اشتهر رومارينيو بأهدافه التاريخية عندما كان يدافع عن ألوان فريق كورينثيانز البرازيلي، وعاد ليلفت الأنظار في السعودية بهدف رائع”.
وبشأن الهدف الذي سجله في شباك العدالة، قال نجم الاتحاد: “اتخذت قرارًا ارتجاليًا لا يتكرر كثيرًا خلال مسيرتي الرياضية، وسعيد به، وأتمنى أن يحدث مجددًا في المباريات المقبلة، وأن أوفق في تسجيل الأهداف التي تسعد الجماهير”.
ولعب الاتحاد ضد العدالة بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العميد بخمسة أهداف دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بالتساوي مع النصر المتصدر، فيما تجمد رصيد العدالة عند 9 نقاط في المركز الـ15.