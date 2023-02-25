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مؤكدًا أن مساعدة الفريق أهم من إحراز الأهداف

رونالدو: بدأت فهم تحركات لاعبي النصر

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
رونالدو: بدأت فهم تحركات لاعبي النصر
المواطن - فريق التحرير

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أوضح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر أنه بدأ في فهم تحركات زملائه في الفريق الكروي الأول مضيفًا أن هذا الأمر ساعده على التأقلم سريعًا في الدوري السعودي.

تعليق رونالدو

وقال رونالدو بعد فوز النصر على ضمك اليوم: ” سعيد بتسجيل الأهداف ولكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هو مساعدة الفريق على الفوز”.

وأضاف رونالدو: ” بدأت في فهم تحركات لاعبي النصر في المباريات عكس البداية كان الأمر صعبًا ولكن الأمور أفضل حاليًا”.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لـ النصر في مباراة ضمك محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ18 من ضربة جزاء، ثم واصل تألقه ليضيف الهدف الثاني من تصويبة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة الـ23.

وعند حلول الدقيقة الـ44 ومن هجمة مرتدة منظمة، أضاف النجم البرتغالي ثالث الأهداف له ولنادي النصر ليسجل الهاتريك قبل نهاية الشوط الأول.

كريستيانو رونالدو - ضمك والنصر

ترتيب دوري روشن

ويتواجد النصر، في الصدارة برصيد 43 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 41 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 31 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سابعًا في ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا وأبها تاسعًا ولكل منهما 22 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 والوحدة في المركز الـ13 ولكل منهما 19 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 13 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد ست نقاط.

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