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بعد التتويج بلقب الدوري

رونالدو مهنئًا سيدات النصر: يا له من إنجاز رائع

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
رونالدو مهنئًا سيدات النصر: يا له من إنجاز رائع
المواطن - فريق التحرير

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وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة لفريق السيدات بعد التتويج بلقب الدوري السعودي.

رونالدو يهنئ سيدات النصر

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لتتويج فريق السيدات بنادي النصر، وعلق قائلًا: “تهانينا لفريق السيدات عقب فوزه الأول بلقب الدوري.. يا له من إنجاز رائع”.

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سيدات النصر أبطال الدوري 1
جانب من تتويج الفريق – المصدر @Alnassr_SG

وكان الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي النصر قد نجح في التتويج بلقب الدوري السعودي الممتاز، بعدما فاز على اليمامة بنتيجة 3/2، ورفع رصيده إلى 35 نقطة، ليصبح أول ناد يتوج بالبطولة المستحدثة.

سيدات النصر أبطال الدوري 1
جانب من تتويج الفريق – المصدر @Alnassr_SG

التألق مع النصر

على الجانب الآخر، خطف رونالدو الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونجح في تسجيل سوبر هاتريك ضد الوحدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ليرفع أهدافه إلى 5.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

وأصبح رونالدو أول لاعب ينجح في تسجيل 4 أهداف بمباراة واحدة ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، كما أنه بات أسرع لاعب يصل إلى هذه الإنجاز منذ بداية حقبة دوري المحترفين موسم 2008/ 2009.

ورفع كريستيانو رصيده إلى 11 سوبر هاتريك، بجانب تسجيله لـ61 هاتريك على مدار مسيرته، كما أنه تجاوز حاجز الـ500 هدف في جميع الدوريات التي لعب فيها.

النصر في دوري روشن
احتفال كريستيانو أمام الوحدة – المصدر @AlNassrFC

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