رونالدو يسجل أول أهدافه بقميص النصر بعد 270 دقيقة

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز أول هدف له بقميص فريقه نادي النصر، وذلك في شباك نادي الفتح في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وانضم النجم البرتغالي مطلع يناير الماضي لنادي النصر كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث لعب مباراة الاتفاق في دوري روشن كاملة ولم يُسجل، وخاض مباراة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الخميس الماضي ولم يُسجل، بينما لعب اليوم مباراة الفتح كاملة وسجل هدفه الأول مع أصفر الرياض.

الفتح ضد النصر

وكان الفتح تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ12 عبر الإسباني كريستيان تيو ثم تعادل البرازيلي أندرسون تاليسكا للنصر في الدقيقة الـ42.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

رونالدو يعرف طريق الشباك مع النصر

وفي الشوط الثاني، سجل الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثاني لـ الفتح في الدقيقة الـ59، ثم واصل النصر محاولاته الهجومية، ليُضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ93، حيث نجح الأخير في إحراز أول هدف له بقميص نادي النصر منذ الانضمام له مطلع يناير الماضي.

وكانت المباراة شهدت طرد البرازيلي تاليسكا في الدقيقة الـ95.

وأصبح رصيد النصر 34 نقطة في المركز الأول في ترتيب دوري روشن، بينما أصبح رصيد الفتح 22 نقطة في المركز السادس.