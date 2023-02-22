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ضمن احتفالات نادي النصر بذكرى يوم التأسيس

رونالدو يشارك في أداء العرضة بالزي السعودي

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
رونالدو يشارك في أداء العرضة بالزي السعودي
المواطن - فريق التحرير

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شارك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في احتفالات العالمي بيوم التأسيس.

رونالدو يحتفل بيوم التأسيس

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وفي مقدمتهم رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، وظهروا بالزي السعودي، احتفالًا بيوم التأسيس.

تاليسكا يحتفل بيوم التأسيس
تاليسكا يحتفل

وعلق حساب النصر الرسمي على مقطع الفيديو، قائلًا: “ثلاثة قرون من الشموخ والمجد.. هكذا احتفلنا في النادي بيوم التأسيس”، وأبدت الجماهير سعادتها بمشاركة اللاعبين في الاحتفال، وتفاعل رونالدو مع الأجواء سريعًا.

رونالدو في يوم التأسيس
كريستيانو يحتفل

النصر يستعد لمواجهة ضمك

على الجانب الآخر، يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، مساء يوم السبت المقبل، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL
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