رونالدو يشارك في أداء العرضة بالزي السعودي

شارك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في احتفالات العالمي بيوم التأسيس.

ثلاثة قرون من الشمـوخ والمجـد 🇸🇦💚 هكذا احتفلنـا في نادي #النصر 🤩

بـ #يوم_التأسيس pic.twitter.com/5wrR2h70Wv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 22, 2023

رونالدو يحتفل بيوم التأسيس

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وفي مقدمتهم رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، وظهروا بالزي السعودي، احتفالًا بيوم التأسيس.

وعلق حساب النصر الرسمي على مقطع الفيديو، قائلًا: “ثلاثة قرون من الشموخ والمجد.. هكذا احتفلنا في النادي بيوم التأسيس”، وأبدت الجماهير سعادتها بمشاركة اللاعبين في الاحتفال، وتفاعل رونالدو مع الأجواء سريعًا.

النصر يستعد لمواجهة ضمك

على الجانب الآخر، يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، مساء يوم السبت المقبل، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة.