رونالدو يُسجل 503 أهداف في بطولات الدوري بعد رباعيته مع النصر

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كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاجز الـ500 هدف في بطولات الدوري المختلفة، وذلك بعد أن سجل 4 أهداف لـ النصر في شباك نادي الوحدة في مباراة اليوم بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي.
د61” رونالدو
سوبر هاااااتريك⚽️⚽️⚽️⚽️
الوحدة 0 × 4 النصر#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/SjnQAqW7iRقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
وكان النجم البرتغالي سجل أهدافه الـ4 في الدقائق الـ21 والـ40 والـ53 والـ61، ليصل إلى 503 أهداف في بطولات الدوري.
وعلق حساب النصر على إنجاز نجمه البرتغالي قائلًا: “رجل التاريخ”.
وكان النجم البرتغالي انضم لنادي النصر مطلع يناير الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.