رونالدو يُسجل 503 أهداف في بطولات الدوري بعد رباعيته مع النصر

كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاجز الـ500 هدف في بطولات الدوري المختلفة، وذلك بعد أن سجل 4 أهداف لـ النصر في شباك نادي الوحدة في مباراة اليوم بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي.

رباعية رونالدو تُدخله التاريخ

وكان النجم البرتغالي سجل أهدافه الـ4 في الدقائق الـ21 والـ40 والـ53 والـ61، ليصل إلى 503 أهداف في بطولات الدوري.

وعلق حساب النصر على إنجاز نجمه البرتغالي قائلًا: “رجل التاريخ”.

وكان النجم البرتغالي انضم لنادي النصر مطلع يناير الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.