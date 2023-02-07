رويترز: صندوق الاستثمارات يتلقى طلبات سندات خضراء بـ 12 مليار دولار

تلقى صندوق الاستثمارات العامة السعودي طلبات بأكثر من 12 مليار دولار على طرح لسندات خضراء مقومة بالدولار على شرائح لأجل 7 و12 و30 عامًا بحسب رويترز.

سندات خضراء

ويتوقع الصندوق استثمار أكثر من 10 مليارات دولار بحلول 2026 في مشروعات خضراء مؤهلة من بينها الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه، وفقًا لعرض للمستثمرين للسندات المباعة في أكتوبر الماضي، بحسب رويترز.

وقالت خدمة IFR التابعة لرفينيتيف، اليوم الثلاثاء، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبيع سندات خضراء مقومة بالدولار على 3 شرائح لأجل 7 سنوات و12 و30 سنة.وتم تحديد سعر استرشادي مبدئي يزيد نحو 145 و175 و215 نقطة أساس تقريبًا فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 7 سنوات و12 سنة و30 سنة على الترتيب، وفقًا للخدمة.

قيمة التسعير

وقالت FIR إنه تم تعيين جولدمان ساكس وجي.بي مورجان وستاندرد تشارترد منسقين عالميين لبيع السندات المتوقع أن يتم تسعيرها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وستكون كل شريحة بالحجم القياسي، وهو ما يعني عادة 500 مليون دولار على الأقل.

المشاريع الخضراء

تشمل المشاريع الوطنية التي تبناها صندوق الاستثمارات العامة بناء مدينة نيوم، التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار وتعمل بالطاقة المتجددة وتقوم على تصدير الطاقة الخضراء.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة هو الداعم الرئيسي لمعظم استثمارات المملكة في مجال الطاقة المتجددة عبر تمويل أحد أكبر المشاريع في العالم لإنتاج وقود الهيدروجين دون التسبب في أي انبعاثات ضارة.