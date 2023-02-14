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تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران حتى الـ7 مساء

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران حتى الـ7 مساء
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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ضباب ورياح نشطة وهطول أمطار وتكون الصقيع على 6 مناطق

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الصقيع على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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