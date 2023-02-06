رياح نشطة وعواصف ترابية على 8 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تتحول إلى عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-55 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة بتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، ومن نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.