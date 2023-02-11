ريال مدريد بطلًا لـ كأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال

حقق فريق ريال مدريد الإسباني لقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على نادي الهلال بخماسية مقابل 3 أهداف في المباراة النهائية.

ريال مدريد يحسم اللقب الخامس له

وسجل لـ الريال في الشوط الأول كل من فينسيوس جونيور وفالفيردي في الدقيقتين الـ13 والـ18 ثم سجل موسى ماريجا هدف تقليص الفارق لـ الهلال بالدقيقة الـ26.

وفي الشوط الثاني، سجل الريال الهدفين الثالث والرابع عبر بنزيما وفالفيردي في الدقيقتين الـ54 والـ58 ثم أضاف الأزرق الهدف الثاني عبر الأرجنتيني فييتو بالدقيقة الـ64.

فييتو يُبدع أمام الريال

ونجح الريال في إضافة الهدف الخامس عبر فينسيوس جونيور في الدقيقة السبعين، ثم قلص فييتو الفارق محرزًا الهدف الثالث لـ الهلال بالدقيقة الثمانين.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب مولاي الأمير عبدالله في مدينة الرباط المغربية.