Icon

قصص مؤثرة لأطفال ولدوا من رحم الأنقاض في سوريا وتركيا Icon الأهلي يُغير طريقة لعبه ضد ريال مدريد Icon طفلة سورية بكلمات تكسر القلب: “أمي وإخوتي جوا بس ميتين” Icon انتشال امرأة ستينية بعد 65 ساعة قضتها تحت الأنقاض في تركيا Icon العفالق: فخورون بانتصار الهلال ونتطلع لإنجاز تاريخي Icon الخطيب: سنلعب للفوز على ريال مدريد Icon استمرار مسلسل الاحتجاجات في فرنسا احتجاجًا على خطط التقاعد Icon لقطات متداولة للمدن التركية قبل وبعد كارثة الزلزال Icon ريال مدريد لا يخسر ضد العرب بمونديال الأندية Icon ضبط 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة بشحنة مواد بناء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل مواجهة الأهلي المصري

ريال مدريد لا يخسر ضد العرب بمونديال الأندية

2023-02-08 الساعة 3:37
ريال مدريد لا يخسر ضد العرب بمونديال الأندية
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يأمل ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواصلة تفوقه ضد الفرق العربية بكأس العالم للأندية، وتجاوز عقبة الأهلي المصري اليوم.

4 انتصارات للريال

وتُعد مباراة ريال مدريد ضد الأهلي المصري هي الخامسة للمرينغي أمام العرب في كأس العالم للأندية، حيث نجح في تحقيق الفوز على النصر بنتيجة 3/1، والرجاء بنتيجة 3/2، ضمن منافسات النسخة الأولى من البطولة عام 2000.

قد يهمّك أيضاً
Img

أولمبياد وطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي لتأهيل الطلاب للمنافسات العالمية

Img

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لعملية هدم ضخمة بالقدس المحتلة

ولعب الريال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي في نصف نهائي مونديال الأندية 2017، وفاز بهدفين مقابل هدف، وواجه في النسخة التالية، فريق العين الإماراتي بالمباراة النهائية، وفاز المرينغي بنتيجة 4/1.

ريال مدريد
لاعبو الريال في مباراة العين – المصدر afc

ريال مدريد ضد الأهلي

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد الأهلي على استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قد افتتح مشواره في كأس العالم للأندية 2022 بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثة أهداف دون رد، ثم تجاوز عقبة سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

الهلال ينتظر الفائز

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفائز من مباراة ريال مدريد ضد الأهلي المصري، لملاقاته في نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعدما فاز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...
السعودية اليوم

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...

السعودية اليوم
نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...
غرائب

نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...

غرائب
فشل أول مهمة فضائية بريطانية
تكنولوجيا

فشل أول مهمة فضائية بريطانية

تكنولوجيا
نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...
الرياضة

نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...

الرياضة
لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران
العالم

لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران

العالم
الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...
السعودية اليوم

الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...

السعودية اليوم
مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...
السعودية اليوم

مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...

السعودية اليوم
إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة
السعودية اليوم

إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة

السعودية اليوم