ريال مدريد لا يخسر ضد العرب بمونديال الأندية

يأمل ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواصلة تفوقه ضد الفرق العربية بكأس العالم للأندية، وتجاوز عقبة الأهلي المصري اليوم.

4 انتصارات للريال

وتُعد مباراة ريال مدريد ضد الأهلي المصري هي الخامسة للمرينغي أمام العرب في كأس العالم للأندية، حيث نجح في تحقيق الفوز على النصر بنتيجة 3/1، والرجاء بنتيجة 3/2، ضمن منافسات النسخة الأولى من البطولة عام 2000.

ولعب الريال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي في نصف نهائي مونديال الأندية 2017، وفاز بهدفين مقابل هدف، وواجه في النسخة التالية، فريق العين الإماراتي بالمباراة النهائية، وفاز المرينغي بنتيجة 4/1.

ريال مدريد ضد الأهلي

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد الأهلي على استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قد افتتح مشواره في كأس العالم للأندية 2022 بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثة أهداف دون رد، ثم تجاوز عقبة سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف.

الهلال ينتظر الفائز

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفائز من مباراة ريال مدريد ضد الأهلي المصري، لملاقاته في نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعدما فاز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.