قصص مؤثرة لأطفال ولدوا من رحم الأنقاض في سوريا وتركيا الأهلي يُغير طريقة لعبه ضد ريال مدريد طفلة سورية بكلمات تكسر القلب: “أمي وإخوتي جوا بس ميتين” انتشال امرأة ستينية بعد 65 ساعة قضتها تحت الأنقاض في تركيا العفالق: فخورون بانتصار الهلال ونتطلع لإنجاز تاريخي الخطيب: سنلعب للفوز على ريال مدريد استمرار مسلسل الاحتجاجات في فرنسا احتجاجًا على خطط التقاعد لقطات متداولة للمدن التركية قبل وبعد كارثة الزلزال ريال مدريد لا يخسر ضد العرب بمونديال الأندية ضبط 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة بشحنة مواد بناء
يأمل ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواصلة تفوقه ضد الفرق العربية بكأس العالم للأندية، وتجاوز عقبة الأهلي المصري اليوم.
وتُعد مباراة ريال مدريد ضد الأهلي المصري هي الخامسة للمرينغي أمام العرب في كأس العالم للأندية، حيث نجح في تحقيق الفوز على النصر بنتيجة 3/1، والرجاء بنتيجة 3/2، ضمن منافسات النسخة الأولى من البطولة عام 2000.
ولعب الريال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي في نصف نهائي مونديال الأندية 2017، وفاز بهدفين مقابل هدف، وواجه في النسخة التالية، فريق العين الإماراتي بالمباراة النهائية، وفاز المرينغي بنتيجة 4/1.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد الأهلي على استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قد افتتح مشواره في كأس العالم للأندية 2022 بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثة أهداف دون رد، ثم تجاوز عقبة سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف.
وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفائز من مباراة ريال مدريد ضد الأهلي المصري، لملاقاته في نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعدما فاز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.