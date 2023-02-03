ريال مدريد يتجاوز فالنسيا بثنائية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد فوزًا ثمينًا مساء الخميس على ضيفه فالنسيا بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإسباني.

ريال مدريد يسجل هدفين في دقيقتين

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة سجل الريال هدفه الأول عبر الإسباني ماركو أسينسيو من تصويبة قوية في الدقيقة الـ52.

ثم عند حلول الدقيقة الـ54 سجل اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور الهدف الثاني للريال بعد انفراده بحارس مرمى فالنسيا.

وحافظ الريال على تقدمه ليفوز بنتيجة هدفين دون رد ويُصبح رصيده 45 نقطة في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن نادي برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وسيواجه الريال، فريق ريال مايوركا مساء بعد غدٍ الأحد في الجولة العشرين من الدوري الإسباني.