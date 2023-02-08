ريال مدريد يتفوق على الأهلي بهدف في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني، بتفوق الأخير بهدف دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
د42' الهدف الأول لـ ريال مدريد عن طريق فينيسيوسقد يهمّك أيضاً
ريال مدريد 1 × 0 الأهلي#ريال_مدريد_الاهلي
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/vSqW0TqMNt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 8, 2023
وبدأ المارد الأحمر المباراة بضغط هجومي وبشكل جيد أمام الريال، حيث أهدر 3 فرص تهديفية محققة عبر كل من محمد شريف ومحمد عبدالمنعم وحسين الشحات، كذلك أهدر الريال فرصة إحراز هدف التقدم عبر اللاعب رودريجو بعد ارتطام الكرة في العارضة.
ولكن عند حلول الدقيقة الـ41 وبخطأ مشترك من اللاعبين أليو ديانج ومحمود متولي، تمكن الريال من إحراز الهدف الأول عبر البرازيلي فينسيوس جونيور.