ريال مدريد يضع قدمًا في ربع نهائي دوري الأبطال بخماسية في ليفربول

اكتسح الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، مضيفه ليفربول الإنجليزي بخماسية مقابل هدفين في ذهاب دور ثمن النهائي لـ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة هجومية كبيرة أسفرت عن هدفين للاعبين، الأوروجوياني داروين نونيز والمصري محمد صلاح في الدقيقتين الـ4 والـ14.

ريال مدريد يضرب بخماسية

وبعد ذلك بدأ الريال يستعيد عافيته وقوته الهجومية ليسجل الهدف الأول عبر البرازيلي فينسيوس جونيور بالدقيقة الـ 21، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني للريال بالدقيقة الـ36 بعد خطأ قاتل من الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، انهار ليفربول تمامًا لينجح الريال في إضافة 3 أهداف عبر كل من البرازيلي ميليتاو والفرنسي كريم بنزيما هدفين في الدقائق الـ48 و56 و66.

وانتهت المباراة بفوز الريال بنتيجة 5/ 2 ليضع قدمًا في دور الـ8 بدوري الأبطال الأوروبي.

وسيواجه الريال، فريق ليفربول في لقاء العودة بدور الـ16، يوم 15 مارس المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد الإسبانية.