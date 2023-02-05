ريال مدريد يفقد 6 من نجومه أمام الأهلي المصري

سيفقد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، 6 من لاعبيه في مباراة الأهلي المصري مساء الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 والمقامة حاليًا في المغرب.

إصابات ريال مدريد

وسيغيب عن صفوف الريال كل من الإسباني لوكاس فاسكيز والبلجيكي إدين هازارد ومواطنه تيبو كورتوا والفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي إيدر ميليتاو ومواطنه كريم بنزيما.

وكان فاسكيز أُصيب بـ التواء في الكاحل الأيمن في مباراة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويُعاني ميندي من إصابة عضلية في الساق اليسرى وسيغيب لمدة شهرين، بينما يُعاني هازارد من التهاب في الركبة اليسرى، وسيغيب لفترة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع.

كما يُعاني ميليتاو من إصابة في الساق اليمنى كان تعرض لها يوم الخميس الماضي أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

أما بنزيما فيعاني من إجهاد عضلي وحمل زائد بسبب ضغط المباريات ولن يشارك أمام الأهلي.

كما عانى كورتوا اليوم وخلال عمليات الإحماء، وقبل مواجهة ريال مايوركا من إصابة في العضلة الضامة، حيث سيغيب عن مواجهة الأهلي مما يمثل ضربة قوية لـ الريال.

وكان ريال مايوركا انتصر على ريال مدريد بهدف دون رد سجله اللاعب ناتشو فيرنانديز لاعب الريال بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول.

ويتواجد الريال حاليًا في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة.