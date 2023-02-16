ريال مدريد يُطارد برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني

يُطارد نادي ريال مدريد، غريمه نادي برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد فوز الريال الكبير أمس على نادي إلتشي برباعية دون رد في الجولة الـ21 من عمر المسابقة.

نتائج مباريات الجولة الـ21

وكانت مباريات الجولة الـ21 من الليجا بدأت الجمعة الماضية، بفوز قاديش على جيرونا بنتيجة هدفين دون رد، بينما فاز ريال بيتيس على ألميريا يوم السبت الماضي بثلاثية مقابل هدفين، وفي السبت الماضي أيضًا فاز إشبيلية على ريال مايوركا بنتيجة هدفين دون رد، بينما فاز أتلتيك بيلباو على فالنسيا بنتيجة هدفين لهدف.

وفي مباريات الأحد الماضي، تعادل خيتافي مع نادي رايو فاليكانو بهدف لكل فريق، بينما فاز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيجو بهدف دون رد، وتعادل بلد الوليد مع أوساسونا بدون أهداف، بينما فاز برشلونة على فياريال بهدف دون رد.

وفي يوم الاثنين الماضي، فاز ريال سوسيداد على نادي إسبانيول بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز ريال مدريد على إلتشي أمس الأربعاء برباعية دون رد.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتواجد برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، يليه ريال مدريد ثانيًا برصيد 48 نقطة، ريال سوسيداد ثالثًا برصيد 42 نقطة، أتلتيكو مدريد رابعًا برصيد 38 نقطة، ريال بيتيس خامسًا برصيد 34 نقطة، رايو فاليكانو سادسًا برصيد 33 نقطة، أتلتيك بيلباو سابعًا برصيد 32 نقطة.

وفي المركز الثامن يتواجد نادي فياريال برصيد 31 نقطة، أوساساونا في المركز التاسع برصيد 30 نقطة، ريال مايوركا في المركز العاشر برصيد 28 نقطة، جيرونا في المركز الـ11 برصيد 24 نقطة، يليه كل من إشبيلية وبلد الوليد في المركزين الـ12 والـ13 ولكل منهما 24 نقطة.

سيلتا فيجو في المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، ألميريا في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، قاديش في المركز الـ16، إسبانيول في المركز الـ17 برصيد 21 نقطة، فالنسيا في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة، خيتافي في المركز التاسع عشر “قبل الأخير” برصيد 19 نقطة، إلتشي في المركز العشرين والأخير برصيد تسع نقاط.