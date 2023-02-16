Icon

وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي Icon مصرع وإصابة 34 شخصًا إثر حريق بفندق في سوتشو الصينية Icon أخذت الرقم السري من خالها واستولت على 250 مليون ريال! Icon الاتحاد يرتقي لـ صدارة دوري روشن بثلاثية في الاتفاق Icon عشرات الآلاف يحتجون لرفع سن التقاعد بباريس Icon 90 % من الشواحن الموجودة في محطات الوقود تجارية ومقلدة Icon وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني Icon الأرصاد تنبه: ارتفاع الأمواج ورياح تعيق الرؤية في جدة ورابغ وبحرة Icon تركي آل الشيخ يُلبي طلب يتيم سوري لـ مقابلة رونالدو : أبشر Icon أول قرار من الاتحاد بعد تداول فيديو مفبرك لـ حمدالله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد فوز الريال على إلتشي برباعية

ريال مدريد يُطارد برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
ريال مدريد يُطارد برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يُطارد نادي ريال مدريد، غريمه نادي برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد فوز الريال الكبير أمس على نادي إلتشي برباعية دون رد في الجولة الـ21 من عمر المسابقة.

نتائج مباريات الجولة الـ21

وكانت مباريات الجولة الـ21 من الليجا بدأت الجمعة الماضية، بفوز قاديش على جيرونا بنتيجة هدفين دون رد، بينما فاز ريال بيتيس على ألميريا يوم السبت الماضي بثلاثية مقابل هدفين، وفي السبت الماضي أيضًا فاز إشبيلية على ريال مايوركا بنتيجة هدفين دون رد، بينما فاز أتلتيك بيلباو على فالنسيا بنتيجة هدفين لهدف.

قد يهمّك أيضاً
Img

إعلان نتائج القبول النهائي على وظائف الأمن الدبلوماسي

Img

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من أسهم تبريد السعودية

وفي مباريات الأحد الماضي، تعادل خيتافي مع نادي رايو فاليكانو بهدف لكل فريق، بينما فاز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيجو بهدف دون رد، وتعادل بلد الوليد مع أوساسونا بدون أهداف، بينما فاز برشلونة على فياريال بهدف دون رد.

وفي يوم الاثنين الماضي، فاز ريال سوسيداد على نادي إسبانيول بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز ريال مدريد على إلتشي أمس الأربعاء برباعية دون رد.

ريال مدريد ضد إلتشي - الريال ضد إلتشي _ رودريجو

ترتيب الدوري الإسباني

ويتواجد برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، يليه ريال مدريد ثانيًا برصيد 48 نقطة، ريال سوسيداد ثالثًا برصيد 42 نقطة، أتلتيكو مدريد رابعًا برصيد 38 نقطة، ريال بيتيس خامسًا برصيد 34 نقطة، رايو فاليكانو سادسًا برصيد 33 نقطة، أتلتيك بيلباو سابعًا برصيد 32 نقطة.

وفي المركز الثامن يتواجد نادي فياريال برصيد 31 نقطة، أوساساونا في المركز التاسع برصيد 30 نقطة، ريال مايوركا في المركز العاشر برصيد 28 نقطة، جيرونا في المركز الـ11 برصيد 24 نقطة، يليه كل من إشبيلية وبلد الوليد في المركزين الـ12 والـ13 ولكل منهما 24 نقطة.

سيلتا فيجو في المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، ألميريا في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، قاديش في المركز الـ16، إسبانيول في المركز الـ17 برصيد 21 نقطة، فالنسيا في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة، خيتافي في المركز التاسع عشر “قبل الأخير” برصيد 19 نقطة، إلتشي في المركز العشرين والأخير برصيد تسع نقاط.

فياريال ضد برشلونة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل

السعودية اليوم
7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...
السعودية اليوم

7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...

السعودية اليوم
التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...
السعودية اليوم

التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...

السعودية اليوم
مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...
تقارير

مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...

تقارير
إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن
آخر الاخبار

إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن

آخر الاخبار
الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...
العالم

تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...

العالم