Icon

لقطات توثق الجهود الميدانية لـ فريق الإنقاذ السعودي في أنطاكيا Icon لقطات نادرة لحطام سفينة تيتانيك تُنشر للمرة الأولى Icon ريال مدريد يُمطر مرمى إلتشي برباعية Icon روبوتات توصيل تبكي إذا اعترضها المشاة Icon إقفال طرح فبراير ضمن برنامج الصكوك المحلية مقومة بالريال Icon خسارة مفاجئة لـ كلوب بروج ضد بنفيكا في عقر داره Icon احتياجات العميل تُحدد أرباح المتاجر الإلكترونية عبر مواقع التواصل Icon فوز ثمين لـ دورتموند ضد تشيلسي Icon حكم نهائي بالمؤبد لشاب قتل 10 أشخاص سود بأمريكا Icon منتدى الرياض الإنساني فرصة لتحقيق التنمية المستدامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني

ريال مدريد يُمطر مرمى إلتشي برباعية

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
ريال مدريد يُمطر مرمى إلتشي برباعية
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة ريال مدريد ضد إلتشي، مساء الأربعاء، بفوز الريال برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وسجل الريال ثلاثية في الشوط الأول بواقع هدفًا من ماركو أسينسيو في الدقيقة الثامنة، ثم هدفين من الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين الـ31 والـ45 من ركلة جزاء.

قد يهمّك أيضاً
Img

تصرف مريب من الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي

Img

توضيح علمي بشأن وضع الزلازل بالجزيرة العربية

ريال مدريد ضد إلتشي

وفي الشوط الثاني سجل الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الرابع للريال من تصويبة قوية في الدقيقة الـ80.

ريال مدريد ضد إلتشي - الريال ضد إلتشي _ رودريجو

وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد الريال 48 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد إلتشي عند 9 نقاط في المركز الـ20 والأخير.

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، قدم لقب كأس العالم للأندية للجماهير المدريدية، وذلك قبل انطلاق مباراة إلتشي.

واحتفل النجم الفرنسي بلقب مونديال الأندية مع جماهير الريال، وذلك بعد الفوز به مساء السبت الماضي على حساب نادي الهلال بنتيجة 5/ 3 في المباراة النهائية التي أُقيمت في مدينة الرباط المغربية.

كريم بنزيما - ريال مدريد - كأس العالم للأندية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير المنطقة الشرقية ونائبه يستقبلان وزير الشؤون...
السعودية اليوم

أمير المنطقة الشرقية ونائبه يستقبلان وزير الشؤون...

السعودية اليوم
العثور على كنز بمنزل زعيم المافيا ميسينا...
تقارير

العثور على كنز بمنزل زعيم المافيا ميسينا...

تقارير
تسجيل 54 إصابة كورونا وتعافي 41 حالة
السعودية اليوم

تسجيل 54 إصابة كورونا وتعافي 41 حالة

السعودية اليوم
جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم
السعودية اليوم

جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم

السعودية اليوم
ضبط 365 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 365 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم
الغذاء والدواء تحذر من 3 أطعمة ومشروبات...
السعودية اليوم

الغذاء والدواء تحذر من 3 أطعمة ومشروبات...

السعودية اليوم
كلب يطلق النار على صاحبه ويقتله
غرائب

كلب يطلق النار على صاحبه ويقتله

غرائب
بنك الرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
حصاد اليوم

بنك الرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

حصاد اليوم