ريال مدريد يُمطر مرمى إلتشي برباعية

انتهت مباراة ريال مدريد ضد إلتشي، مساء الأربعاء، بفوز الريال برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وسجل الريال ثلاثية في الشوط الأول بواقع هدفًا من ماركو أسينسيو في الدقيقة الثامنة، ثم هدفين من الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين الـ31 والـ45 من ركلة جزاء.

ريال مدريد ضد إلتشي

وفي الشوط الثاني سجل الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الرابع للريال من تصويبة قوية في الدقيقة الـ80.

وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد الريال 48 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد إلتشي عند 9 نقاط في المركز الـ20 والأخير.

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، قدم لقب كأس العالم للأندية للجماهير المدريدية، وذلك قبل انطلاق مباراة إلتشي.

واحتفل النجم الفرنسي بلقب مونديال الأندية مع جماهير الريال، وذلك بعد الفوز به مساء السبت الماضي على حساب نادي الهلال بنتيجة 5/ 3 في المباراة النهائية التي أُقيمت في مدينة الرباط المغربية.