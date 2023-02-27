ريانة برناوي وعلي القرني ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية

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هنأت السفارة الأمريكية بالرياض، المملكة، بصعود أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم مهمة (AX-2) الفضائية.
وقالت السفارة الأمريكية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “ريانة برناوي هي أول رائدة فضاء سعودية وعلي القرني هو أول رائد فضاء سعودي يصعدان إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم مهمة (AX-2) الفضائية، التي ستنطلق قريبًا بالشراكة مع وكالة ناسا وشركة أكسيوم الأمريكية، مبروك للمملكة العربية السعودية”.
وكانت الهيئة السعودية للفضاء قالت عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن كلًا من رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني يشاركان في هذه المهمة الفضائية كأول ثنائي سعودي يشارك في رحلات الفضاء المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.
ومن المقرر إرسال ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023م، حيث سيلتحقان بطاقم مهمة AX-2 الفضائية على متن الصاروخ فالكون 9 لمدة 10 أيام، بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا.