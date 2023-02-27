Icon

واجهة جدة البحرية تستعد لاستقبال الزوار مع قرب الإجازة الدراسية Icon سلاح صيني مرعب قادر على تدمير دبابات الناتو Icon إطلاق 23 وعلًا جبليًا لبيئتها الطبيعية بالسودة Icon ريانة برناوي وعلي القرني ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية Icon تسريب صور آيفون 15 باللون الأحمر الجذاب  Icon محمية الملك سلمان تطلق جائزة إرث للتوثيق البصري Icon الاتحاد الأكثر حضورًا بـ300 ألف مشجع Icon كاسيميرو يواصل تألقه مع مان يونايتد Icon نوكيا تغير علامتها التجارية لأول مرة منذ 60 عامًا Icon 4 أرقام تزيِّن تأهل الهلال للنهائي الآسيوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ستنطلق قريبًا بالشراكة مع ناسا وشركة أكسيوم

ريانة برناوي وعلي القرني ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٣ مساءً
ريانة برناوي وعلي القرني ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هنأت السفارة الأمريكية بالرياض، المملكة، بصعود أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم مهمة (AX-2) الفضائية.

وقالت السفارة الأمريكية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “ريانة برناوي هي أول رائدة فضاء سعودية وعلي القرني هو أول رائد فضاء سعودي يصعدان إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم مهمة (AX-2) الفضائية، التي ستنطلق قريبًا بالشراكة مع وكالة ناسا وشركة أكسيوم الأمريكية، مبروك للمملكة العربية السعودية”.

أول ثنائي سعودي

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قالت عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن كلًا من رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني يشاركان في هذه المهمة الفضائية كأول ثنائي سعودي يشارك في رحلات الفضاء المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر إرسال ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023م، حيث سيلتحقان بطاقم مهمة AX-2 الفضائية على متن الصاروخ فالكون 9 لمدة 10 أيام، بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك يا بو بندر”
السعودية اليوم

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك...

السعودية اليوم
لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة
العالم

لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات...

العالم
الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم
الرياضة

الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق...

الرياضة
بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص يحتفي بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
السوق

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة...

السوق
الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
السوق

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

السوق
90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب
السعودية اليوم

90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق...

السعودية اليوم