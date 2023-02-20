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لمسته بدافع الفضول

زائرة متحف تكسر قطعة فنية بقيمة 42 ألف دولار 

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٩ مساءً
زائرة متحف تكسر قطعة فنية بقيمة 42 ألف دولار 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قامت سيدة بكسر تمثال صغير قيمته 42 ألف دولار، للفنان الشهير، جيف كونز، في الليلة الافتتاحية لمعرض فني في ميامي، وذلك عن طريق الخطأ بعدما لمسته لمسة خفيفة.

وبحسب صحيفة الغارديان، وقع الحادث في معرض Bel-Air Fine Art للفنون المعاصرة خلال الافتتاح لكبار الشخصيات فقط، وكان التمثال الأزرق، وهو جزء من سلسلة كلب بالون الشهير لكونز، وُضِع على قاعدة تحمل اسم الفنان الأمريكي عندما قيل إن المرأة، وهي جامعة فنية غير معروفة، نقرت على التمثال ما أدى إلى سقوطه على الأرض وتحطمه إلى قطع صغيرة.

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زائرة متحف تكسر قطعة فنية بقيمة 42 ألف دولار 

وقام جامع الأعمال الفنية، ستيفن جامسون، بتصوير ما حدث في أعقاب ذلك، حيث تجمع الضيوف حول القطع، واعتقد البعض أنها ربما كانت فنًا استعراضيًا أو حيلة مسرحية.

وسرعان ما قام موظفو المعرض بإبعاد المتفرجين حيث قام الموظفون بمسح القطع.

التمثال مؤمن عليه

وقال المستشار الفني في شركة Bel-Air Fine Art التي ترعى القطعة الفنية، بينيديكت كالوش إن التمثال كان مغطى بالتأمين، لذلك لن تضطر المرأة إلى دفع غرامة.

وقال كالوش إنه كان مجرد حادث، وتكهن بأن المرأة قد نقرت على التمثال بدافع الفضول فربما ظننت أنه بالون حقيقي.

من هو جيف كونز؟

وكونز هو رسام ونحات يستمد الإلهام من الأشياء اليومية، بما في ذلك حيوانات البالون، وتأتي منحوتات الكلاب البالونية بألوان زاهية وتتنوع في الحجم، من أقل من 30 سم في الارتفاع إلى أكثر من 3 أمتار.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحطيم أحد كلابه، ففي عام 2016، سقطت نسخة مصغرة أرجوانية من كلب بالون من علبة عرض خلال معرض Design Miami.

زائرة متحف تكسر قطعة فنية بقيمة 42 ألف دولار 

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