زعيم تنظيم القاعدة الجديد يقيم في إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المواطن المصري المقيم في إيران سيف العدل صار زعيم تنظيم القاعدة بعد مقتل أيمن الظواهري في يوليو 2022.

الزعيم الفعلي الجديد

وقال متحدث باسم الوزارة: “تقييمنا يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة، أن الزعيم الفعلي الجديد للقاعدة سيف العدل موجود في إيران”.

وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرًا، الثلاثاء الماضي، ورد فيه أن الرأي السائد للدول الأعضاء هو أن سيف العدل أصبح زعيم التنظيم.

عدم إعلانه رسميًا

لكن التنظيم لم يعلنه رسمياً بعد أميراً له بسبب الحساسية إزاء مخاوف سلطات طالبان في أفغانستان التي لم ترغب في الاعتراف بأن الظواهري قُتل بصاروخ أمريكي في منزل في كابول العام الماضي، وفق تقرير الأمم المتحدة.

كما ذكر التقرير الأممي أن تنظيم القاعدة حساس تجاه مسألة قيادة سيف العدل بسبب إقامته في إيران.

تقرير أممي

ولفت تقرير الأمم المتحدة إلى أن مكان تواجده يثير تساؤلات لها تأثير على طموحات القاعدة لتأكيد قيادتها حركة عالمية في مواجهة تحديات تنظيم داعش المنافس لها.

ويعد سيف العدل، البالغ من العمر 62 عاماً، شخصية بارزة في الحرس القديم للقاعدة. وساعد العدل في بناء القدرة العملياتية للتنظيم ودرب بعض الخاطفين الذين شاركوا في هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وفق مشروع مكافحة التطرف الأمريكي.

وقال المحقق السابق في مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” علي صوفان إن سيف العدل يقيم في إيران منذ 2002 أو 2003، حيث وُضع في البداية رهن الإقامة الجبرية، لكنه صار حراً في ما بعد بما يكفي للقيام برحلات إلى باكستان.