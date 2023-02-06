زعيم فاغنر يتحدى زيلينسكي: نلتقي بالجو في باخموت

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تحدى زعيم مجموعة “فاغنر” المسلّحة الروسية، يفغيني بريغوجين، اليوم الاثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مواجهة طائراته لاسترجاع مدينة باخموت.
ووثق فيديو ظهور بريغوجين على متن طائرة قدّمها على أنها قاذفة سوخوي من طراز “سو-24” عائدةً من عملية قصف استهدفت مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا.
وقال بريغوجين في هذا الشريط القصير الذي نشره مكتبه الإعلامي على تطبيق تلغرام، “لقد هبطنا، قصفنا باخموت”.
وتحدّى بريغوجين أيضًا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤكدًا أنه سيصعد الثلاثاء على متن مقاتلة من طراز “ميغ-29”. وقال لزيلينسكي “إذا أردتم، فسنلتقي في الجوّ. إذا تغلّبت طائرتكم، تسترجعون (باخموت)، وإلا فسنذهب حتى (نهر) دنيبر”.
ويشارك عناصر فاغنر خصوصًا في الهجوم على باخموت التي تسعى موسكو منذ الصيف الماضي إلى السيطرة عليها، ما أسفر عن خسائر فادحة في الجانبين وعن دمار هائل.
وتراجع الدفاع الأوكراني عن المدينة منذ أن حقق الروس مكاسب ميدانية، بينها خصوصًا السيطرة على مدينة سوليدار.
وأقرّ زيلينسكي السبت بأن الوضع “يزداد تعقيدًا” على الأرض في مواجهة القوّات الروسيّة، لاسيما في باخموت.
من جانبه، تحدّث بريغوجين الأحد عن “معارك ضارية في الأحياء الشمالية (لباخموت)، للسيطرة على كل شارع وكل منزل وكل درج”.