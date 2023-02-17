زعيم كوريا الشمالية قد يخطط لقتل شقيقته !

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رجح خبراء أن شقيقة زعيم كوريا الشمالية “كيم جونج أون” قد تكون في خطر شديد بالنظر إلى ميله لقتل خصومه السياسيين، فمن المرجح أنه يخطط لقتل شقيقته من أجل أن يفسح الطريق لابنته التي ظهرت معه مؤخرًا في عدد من المناسبات.
جاءت هذه الأخبار في أعقاب سلسلة من الظهور العلني لابنة كيم، “كيم جو آي” مما يوحي للعديد من المعلقين الكوريين الشماليين بأنها المفضلة لخلافته.
ووفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية، يعتقد أن أخته “كيم يو جونج” Kim Yo Jong قد سقطت على جانب الطريق في أعقاب ظهور الطفلة المختارة الجديدة.
وقال ديفيد ستراوب، وهو دبلوماسي كبير سابق في السفارة الأمريكية في سيول: “قتل كيم عمه وأخاه غير الشقيق”، وأضاف: “سأراهن أن كل شخص في عشيرة كيم يتذكره، وربما خاصة يو جونج”.
وأفاد بروس بينيت، المحلل الكوري الشمالي منذ فترة طويلة في مؤسسة راند للنشر، أن المركز المتكرر للتغطية الإعلامية لكيم يو جونج بعد الظهور العلني قد يكون السبب وراء سقوط شقيقته.
وتابع: “أظن أن كيم كان مستاءً حقًّا من جميع وسائل الإعلام الخارجية بشأن كون أخته هي خليفته المحتملة”.