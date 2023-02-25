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العقوبة تطال الآباء والأطفال أيضًا

زعيم كوريا الشمالية يعاقب مشاهدي أفلام هوليوود

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٣ مساءً
زعيم كوريا الشمالية يعاقب مشاهدي أفلام هوليوود
المواطن- فريق التحرير

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تلقى أولياء الأمور في كوريا الشمالية، تحذيرًا من عواقب قاسية تترتب على من يسمح لأولاده بمشاهدة أفلام هوليوود، وأن السلطات لن تتسامح مع الذين يسمحون لأولادهم بمشاهدة أي محتوى غربي.

عقوبة مشاهدة أفلام هوليوود

وسيتم إرسال والد الطفل الذي يتم ضبطه وهو يشاهد أفلامًا أو برامج تلفزيونية أجنبية، إلى معسكر عمل لمدة ستة أشهر، كما سيضطر أطفالهم إلى العمل في الخدمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات.

وبحسب صحيفة تليغراف البريطانية، فإن أولئك الذين يضبطون وهم يتحدثون أو يرقصون أو يغنون وفق الثقافة الكورية الجنوبية، سيُحكم عليهم أيضًا بالعمل في معسكرات لستة شهور.

ودعت السلطات في بيونغيانغ وفق التقرير، الآباء لتثقيف أبنائهم وفق المثل الاشتراكية للدولة.

عقوبة قاسية تنتظر مشاهدي أفلام هوليوود في كوريا الشمالية

الخوف من معاداة الاشتراكية

ونقل التقرير عن مصدر حضر اجتماعًا لإقرار هذه العقوبات القاسية، قوله إن مسؤولًا من الدولة قال: تعليم الأطفال يبدأ من المنزل، إذا لم يقم الآباء بتعليم أطفالهم، فسوف يرقصون ويغنون عن الرأسمالية ويصبحون معادين للاشتراكية.

وفي سياق آخر، يُذكر أن مسؤولًا كبيرًا في كوريا الشمالية، حذر أن بلاده ستنظر فيما تعتبره أنه عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة على أنه إعلان حرب، حيث ذكر المدير العام المسؤول عن الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية، كوون جونج-أون، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن واشنطن يجب أن تعي أنه إذا واصلت ممارساتها العدوانية والاستفزازية ضد كوريا الشمالية، فيمكن اعتبار ذلك بمثابة إعلان حرب ضد بلادنا.

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