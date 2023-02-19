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جلست شقيقته في أبعد معقد في المنصة

زعيم كوريا الشمالية يقدم ابنته على المرأة الحديديدة

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
زعيم كوريا الشمالية يقدم ابنته على المرأة الحديديدة
المواطن- فريق التحرير

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ظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في مباراة كرة قدم مع ابنته، كيم جو إي، 6 سنوات، وكانت تجلس بجانبه ويبدو أنها تضحك وتصفق وأمامها منظار ويحيطها صف من المسؤولين.

موضع شقيقة زعيم كوريا الشمالية

وفي المقابل، وثق الفيديو شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، وهي تجلس في أبعد مقعد في المنصة المخصصة لمشاهدة المباراة.

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وكان يُعتقد على نطاق واسع أن كيم يو جونغ هي خليفة زعيم كوريا الشمالية، وعاد ما تُلقب بـ المرأة الحديدية.

وفي اللقطات التي بثتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، ظهر كيم جونغ أون وهو يقف ويهتف، وفي لقطات أخرى، كانت ابنته تقف أيضًا وتصفق، وجاء ذلك خلال مباراة أُقيمت لإحياء ذكرى يوم كوانغميونغ، وشارك فيها فريق مجلس الوزراء مقابل فريق موظفي وزارة الدفاع الوطني.

وفاز فريق وزارة الدفاع على فريق مجلس الوزراء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وأعقب ذلك مباراة شد الحبال بين الفريقين والتي فاز فيها أيضًا فريق وزارة الدفاع بهدفين مقابل لا شيء.

خليفة زعيم كوريا الشمالية

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، انتشرت تكهنات بأن كيم جو إيه ستكون خليفة كيم، وظهرت لأول مرة عندما نشرت وسائل الإعلام الحكومية صورًا لها في نوفمبر الماضي، وهما يتفقدان صاروخًا باليستيًا كوريًا شماليًا قبل إطلاقه التجريبي.

زعيم كوريا الشمالية يصطحب ابنته إلى مباراة لكرة القدم

وشوهدت الابنة الصغيرة في عدة مناسبات مع الزعيم الكوري الشمالي في فبراير، بما في ذلك حضورها في مجموعتين عسكريتين، كما حضرت عرضًا عسكريًا لجيش كوريا الشمالية، حيث تم عرض ما لا يقل عن 11 صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات (ICBM)، وذلك في ساحة كيم إيل سونغ في العاصمة بيونغ يانغ.

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