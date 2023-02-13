زعيم ‎كوريا الشمالية يمنع تسمية النساء بنفس اسم ابنته

منع رئيس كوريا الشمالية، النساء من تسمية أنفسهن بنفس اسم ابنته Ju Ae ، وفقاً لصحيفة بيزنس إنسايدر .

تفاصيل القرار

ويتضمن قرار زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أيضًا، أنه يجب على كل أنثى تحمل هذا الاسم الذهاب لمكتب تسجيل الأسماء وتغييره، حيث لا تستطيع أي عائلة من الآن- بعد صدور القرار- إطلاق هذا الاسم على أي مولود جديد .

وأفادت وسائل إعلام كورية، أن الحكومة تجبر الأشخاص، على تغيير اسمهم، كجزء من جهود النظام لتكريم الفتاة الصغيرة، التي يُفترض أنها تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، ومن المتوقع أن تكون الزعيم القادم للبلاد.