زلة لسان متحدثة البيت الأبيض تجعل أوباما رئيسًا لأمريكا

سقطت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في “زلة لسان” جعلت باراك أوباما رئيسًا للولايات المتحدة بدلًا من جو بايدن.

وسارعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إلى التراجع خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إلى تعديل خطئها بعد إشارتها إلى الرئيس بايدن بأنه “الرئيس أوباما”.

وكانت بيير تدلي بتصريحات في إحاطة صحفية، مما تسبب في موجة من الضحك ومفاجأة بين الصحفيين.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: لذلك اليوم، كما رأيتم جميعًا قبل ساعة فقط أو نحو ذلك، أعلن الرئيس أوباما أن- عفوًا، أيها الرئيس بايدن!”، ليصاب المراسلون بالدهشة.

ثم واصلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إعلانها عن مرشح “الرئيس بايدن” لقيادة البنك الدولي.

وحاولت جان تجاوز خطئها بضحكة واسعة بعد أن نسيت لفترة وجيزة من كان الرئيس الأمريكي الحالي أثناء حديثها على المنصة.