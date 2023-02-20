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شعر بها سكان مصر وقبرص ولبنان وسوريا وفلسطين

زلزال انطاكية: سقوط مبان وهلع في الشوارع وعالقون تحت الأنقاض

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
زلزال انطاكية: سقوط مبان وهلع في الشوارع وعالقون تحت الأنقاض
المواطن - فريق التحرير

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وثقت وسائل إعلام تركية ومواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها الزلزال ولاية هاتاي التركية مساء الاثنين.

هلع السكان

وأظهرت الفيديوهات هلع السكان في أنطاكيا أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا في الشارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز عامود الإضاءة.

وضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، منطقة أنطاكيا جنوب تركيا، مساء اليوم الإثنين، وشعر بها سكان مصر وقبرص ولبنان وسوريا وفلسطين.

كما كشفت وسائل إعلام سورية، أن عددًا من المباني في منطقة جنديرس واعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

نزول المدنيين للشوارع

وأضافت تلك الوسائل، بأن حالة من الهلع الكبير أصابت الناس في عموم مناطق الشمال السوري ونزول المدنيين للشوارع بعد الهزة الأخيرة.

وأعلن مركز الرصد الزلزالي بسوريا، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.

وسمع المواطنون صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.

تدمير الأبنية

وأظهر فيديو من مطار هاتاي حالة من الهلع والخوف لدى المسافرين أثناء وقوع الزلزال.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، فإن الزلزال دمر أبنية كانت آيلة للسقوط في مدينة أنطاكيا.

وكشف المرصد الأمريكي أن عمق الزلزال الأخير الذي ضرب ولاية هاطاي التركية 10 أمتار.

عالقون تحت الأنقاض

وتلقت السلطات التركية، تقارير عن عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الجديد الذي ضرب هاتاي.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 

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