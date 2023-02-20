زلزال انطاكية: سقوط مبان وهلع في الشوارع وعالقون تحت الأنقاض

الكسار عن خسارة الفيصلي الآسيوية: كان بالإمكان أفضل 63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية لحظة ضرب الزلزال الجديد لمدينة أنطاكيا التركية الهلال يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا اتفاقيتان لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين السعودية وكوستاريكا الهلال يهز شباك شباب الأهلي مرتين في 7 دقائق بدء البحث عن عالقين تحت أنقاض بناية سقطت جراء الزلزال الأخير بهاتاي لحظة انهيار عدة مبان في هاتاي بتركيا جراء الزلزال الأخير الرياض يواصل ملاحقة الصدارة بثنائية ضد نجران عبدالله الشهري: مبادرة كن مذيعًا تؤهل الجيل الجديد لحمل الراية
وثقت وسائل إعلام تركية ومواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها الزلزال ولاية هاتاي التركية مساء الاثنين.
هزة أرضية بقوة 6.5 درجات يشعر بها سكان #سوريا و #لبنان و #فلسطين. pic.twitter.com/HCH0qEklks
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 20, 2023
وأظهرت الفيديوهات هلع السكان في أنطاكيا أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا في الشارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز عامود الإضاءة.
كاميرا مراقبة تسجل لحظة وقوع الزلزال داخل منزل في #هطاي التركية#زلزال_سوريا_تركيا#العربية pic.twitter.com/CFqOFG5w3b
— العربية (@AlArabiya) February 20, 2023
وضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، منطقة أنطاكيا جنوب تركيا، مساء اليوم الإثنين، وشعر بها سكان مصر وقبرص ولبنان وسوريا وفلسطين.
كما كشفت وسائل إعلام سورية، أن عددًا من المباني في منطقة جنديرس واعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوبي #تركيا في ولاية #هطاي pic.twitter.com/D8jasORzzV
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 20, 2023
وأضافت تلك الوسائل، بأن حالة من الهلع الكبير أصابت الناس في عموم مناطق الشمال السوري ونزول المدنيين للشوارع بعد الهزة الأخيرة.
وأعلن مركز الرصد الزلزالي بسوريا، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.
وسمع المواطنون صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.
فيديو جديد.. رعب وهلع وحالات إغماء واختناق بين السكان في هطاي التركية بعد الزالزال الأخير#زلزال_تركيا_وسوريا#العربية pic.twitter.com/h8maax1vFy
— العربية (@AlArabiya) February 20, 2023
وأظهر فيديو من مطار هاتاي حالة من الهلع والخوف لدى المسافرين أثناء وقوع الزلزال.
ووفقًا لوسائل إعلام تركية، فإن الزلزال دمر أبنية كانت آيلة للسقوط في مدينة أنطاكيا.
وكشف المرصد الأمريكي أن عمق الزلزال الأخير الذي ضرب ولاية هاطاي التركية 10 أمتار.
مباشر من #العربية | هزة أرضية بقوة تزيد عن 6 درجات في أنطاكية التركية#زلزال_سوريا_تركيا https://t.co/nX8VEleeEd
— العربية (@AlArabiya) February 20, 2023
وتلقت السلطات التركية، تقارير عن عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الجديد الذي ضرب هاتاي.
وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.