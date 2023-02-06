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الأكبر في غرب نيويورك منذ 30 عامًا

زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب مدينة أمريكية  

2023-02-06 الساعة 4:11
زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب مدينة أمريكية  
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تعرضت مدينة بافالو الأمريكية، في ولاية نيويورك، اليوم الاثنين، إلى ضربة زلزال قوية بلغت 3.8 درجة على مقياس ريختر شعر بها جميع السكان.

الأكبر في غرب نيويورك منذ 30 عامًا

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن مركز الزلزال يقع على بعد 1.3 ميلا شرق غرب سينيكا، وأثر على أقصى الشمال حتى شلالات نياغرا وجنوبًا إلى أوركارد بارك.

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وقال أحد السكان من المدينة الأمريكية: شعرت وكأن سيارة اصطدمت بمنزلي، وقفزت من السرير لأجد كل شيء من حولي يهتز.

ومن غير المعروف بعد ما إذا كان الزلزال قد حدث أي أضرار، لكن تُعد هذه الهزة الأرضية الأكبر في غرب نيويورك منذ 30 عامًا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

زلزال تركيا وسوريا

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه تركيا وسوريا إلى زلزال مدمر، بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وشعرت العديد من الدول بالهزات الارتدادية مثل مصر ولبنان وجزيرة قبرص، في حين أصدرت السلطات في إيطاليا تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية، تسونامي، قد تحدث لفترة وجيزة.

وقال الرئيس التركي رجب أردوغان أن ما حدث يعد أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939، عندما قُتل 33 ألف شخص في زلزال إرزنجان.

حصيلة الضحايا

وارتفعت حصيلة عدد ضحايا الزلزال إلى 1400 قتيلًا و5383 مصابًا، وانهيار أكثر من 2818 مبنى من جراء الزلزال.

في غضون ذلك، قُتل ما لا يقل عن 326 شخصًا وجُرح حوالي 1042 في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، معظم الضحايا في حلب واللاذقية وطرطوس وحماة.

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