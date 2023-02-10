Icon

“المواطن” توثق أكبر حفلة تنكرية في بوليفارد سيتي Icon تفاصيل كأس العالم للدراجات الاستعراضية في السعودية Icon 4 مشاهد توثق مساعدات السعودية للمتضررين من الزلزال Icon لقطات مؤثرة لدموع أم لحظة خروج ابنها من أسفل الأنقاض بعد 94 ساعة Icon الاتحاد يُطارد النصر ويسابق الزمن لكسر رقمه السلبي أمام العدالة Icon وصول الطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى تركيا Icon لحظة وصول مساعدات مركز الملك سلمان إلى غازي عنتاب Icon الهلال يسعى لكسر تفوق الريال أمام الأندية السعودية بمونديال الأندية Icon لقطات لرضيع عمره 20 يومًا يخرج ممسكًا بخصلة من شعر أمه Icon إجلاء جميع السعوديين من مناطق الزلزال لمناطق آمنة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ارتفعت أعداد القتلى على 22 ألف شخص حتى الآن

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب ولاية كهرمان مرعش التركية

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب ولاية كهرمان مرعش التركية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ولاية كهرمان مرعش التركية.

ضحايا الزلزال

وارتفع عدد القتلى من جراء الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة في تركيا وسوريا يوم الاثنين إلى ما يزيد على 22 ألف شخص حتى الآن، وسط تحذيرات أممية بأننا لم نقف بعد على حدود الكارثة.

قد يهمّك أيضاً
Img

المخابرات الأمريكية متورطة في تفجير نورد ستريم

Img

“فضل التوحيد والسُّنة” ندوة لمنسوبي الأمر بالمعروف بالرياض

أحياء تحت الأنقاض

ولا يزال عمّال الإنقاذ يعثرون على أحياء تحت الأنقاض، رغم مرور أكثر من أربعة أيام على وقوع الزلزال.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: إن استجابة السلطات في بلاده للزلزال المدمر، الذي ضرب مناطق واسعة في الجنوب، لم تأتِ بالسرعة المطلوبة.

ومن محافظة أديامان المنكوبة في تركيا، أعلن أردوغان أن أعداد الوفيات جراء الزلزال في تركيا قفزت إلى 18,991 شخصًا.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030
السعودية اليوم

بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030

السعودية اليوم
الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم...
الرياضة

الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم...

الرياضة
الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع
آخر الاخبار

الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع

آخر الاخبار
لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين...
السعودية اليوم

لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين...

السعودية اليوم
مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة
الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...
السعودية اليوم

الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...

السعودية اليوم
التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن

الرياضة