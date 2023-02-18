زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب الأراضي الروسية

أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي بوقوع زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، في أراضي الإقليم.

عمق الزلزال

وجاء في بيان صدر عن المصلحة نقلته أر تي: “وقع الزلزال على عمق 67.3 كيلومتر وقوته – 4.8 درجة على مقياس ريختر”.

وأضاف أنه تم تسجيل الهزة الأرضية في الساعة 19:22 من اليوم السبت بالتوقيت المحلي في منطقة المياه في خليج كرونوتسكي على بعد 154 كيلومترًا من مدينة بيتروبافلوسكي كامتشاتسكي.