زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب الأراضي الروسية

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أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي بوقوع زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، في أراضي الإقليم.
وجاء في بيان صدر عن المصلحة نقلته أر تي: “وقع الزلزال على عمق 67.3 كيلومتر وقوته – 4.8 درجة على مقياس ريختر”.
وأضاف أنه تم تسجيل الهزة الأرضية في الساعة 19:22 من اليوم السبت بالتوقيت المحلي في منطقة المياه في خليج كرونوتسكي على بعد 154 كيلومترًا من مدينة بيتروبافلوسكي كامتشاتسكي.