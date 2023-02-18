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على عمق 67.3 كيلومتر

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب الأراضي الروسية

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب الأراضي الروسية
المواطن - فريق التحرير

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أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي بوقوع زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، في أراضي الإقليم.

عمق الزلزال

وجاء في بيان صدر عن المصلحة نقلته أر تي: “وقع الزلزال على عمق 67.3 كيلومتر وقوته – 4.8 درجة على مقياس ريختر”.

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وأضاف أنه تم تسجيل الهزة الأرضية في الساعة 19:22 من اليوم السبت بالتوقيت المحلي في منطقة المياه في خليج كرونوتسكي على بعد 154 كيلومترًا من مدينة بيتروبافلوسكي كامتشاتسكي.

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